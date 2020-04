Covid-19: atriz de 'The Crown', ajuda a entregar refeições veganas

A atriz Olivia Colman, que interpretou a rainha Elizabeth II nas últimas temporadas de The Crown, participou de uma ação social em prol das pessoas que estão sendo economicamente afetadas pela pandemia do novo coronavírus. Ela ajudou a organização sem fins lucrativos Made In Hackney a doar refeições veganas. Olivia Colman visitou a sede da organização e ajudou no preparo de 100 pratos totalmente livres de crueldade contra animais.



A atriz também auxiliou na distribuição de comida no bairro londrino de Hackney, na Inglaterra. "O que eu testemunhei, o trabalho dedicado e gentil liderado pela comunidade do The Felix Project e Made in Hackney, me convenceu de que há realmente uma grande causa para ter esperança", disse Olivia.



A ONG, que também oferece aulas de culinária comunitárias, distribui aproximadamente quinhentas refeições diariamente. A organização lançou uma campanha de financiamento coletivo.



Para ajudar a Made In Hackney a fornecer mais refeições para pessoas vulneráveis, basta clicar aqui.