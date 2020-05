Covid-19: Bahia abre vagas para médicos de UTI com salários de até R$ 19 mil

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) anunciou neste sábado (10) convocação de médicos com experiência em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) para atuarem na assistência (plantonistas ou diaristas) ou como coordenadores de unidades COVID para trabalhar em na Bahia. "A remuneração pode chegar até R$19 mil", informou Fábio Vilas-Boas, secretário de saúde do estado.

Clique aqui para preencher o formulário de inscrição na convocação

Cinco cidades foram colocadas como prioritárias para a convocação: Barreiras, Feira de Santana, Ilhéus, Salvador e Teixeira de Freitas. Não foi informado pela Sesab a quantidade de vagas nem a data de início de trabalho.

Casos de coronavírus

A Bahia registra 5.174 casos confirmados de Covid-19, o que representa 26,25% do total de casos notificados no estado. Considerando o número de 1.337 pacientes recuperados e 196 óbitos, 3.641 pessoas permanecem monitoradas pela vigilância epidemiológica e com sintomas da Covid-19, o que são chamados de casos ativos.

Os casos confirmados ocorreram em 162 municípios do estado, com maior proporção em Salvador (64,59%). Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes são Ipiaú (2.463,32), Uruçuca (2.046,88), Ilhéus (1.780,36), Itabuna (1.514,85) e Coaraci (1.176,96).

Na Bahia, dos 893 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para Covid-19, 432 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 48%. No que se refere aos leitos de UTI adulto e pediátrico, dos 422 leitos exclusivos para o coronavírus, 227 possuem pacientes internados, compreendendo uma taxa de ocupação de 53,8%. Cabe ressaltar que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. Ressalte-se que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.

Exames

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 24.986 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, no período de 1° de março a 9 de maio de 2020. Atualmente, 3.474 amostras estão em análise laboratorial e os exames são liberados em até 48 horas.

Óbitos

A Secretaria da Saúde do Estado da Bahia (Sesab) contabiliza 196 mortes pelo novo coronavírus nos seguintes municípios: Adustina (1); Água Fria (1); Araci (1); Belmonte (1); Buerarema (3); Camaçari (3); Capim Grosso (3); Catu (1); Coaraci (1); Feira de Santana (2); Gandu (1); Gongogi (2); Ibirataia (1); Ilhéus (11); Ipiaú (2); Itabuna (6); Itagibá (1); Itapé (1); Itapetinga (2); Jequié (2); Jitaúna (1); Juazeiro (1); Lauro de Freitas (5); Maraú (1); Nilo Peçanha (1); Ribeira do Pombal (1); Salvador (127); São Francisco do Conde (1); Ubaitaba (1); Uruçuca (4); Utinga (1); Vera Cruz (1); Vereda (1) e Vitória da Conquista (4). Estes números contabilizam todos os registros de janeiro até as 17 horas deste sábado (9).

191º óbito: homem, 58 anos, residente em Salvador, com histórico de hipertensão arterial. Veio a óbito no dia 30/04.

192º óbito: homem, 42 anos, residente em Salvador, sem comorbidades. Veio a óbito no dia 02/05, em unidade da rede municipal.

193º óbito: homem, 77 anos, residente em Salvador, com histórico de diabetes e hipertensão arterial. Veio a óbito no dia 23/04, em hospital público da capital.

194º óbito: homem, 62 anos, residente em Salvador, com histórico de doença cardiovascular crônica e imunossupressão. Veio a óbito ontem (8), em hospital público de Salvador.

195º óbito: homem, 57 anos, residente em Salvador, com histórico de diabetes. Veio a óbito ontem (8), em hospital público da capital.

196º óbito: homem, 59 anos, residente em Salvador, com histórico de doenças renais crônicas em estágio avançado. Veio a óbito hoje (9), em hospital público de Salvador.