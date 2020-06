Covid-19: Bahia chega a mais de 28,7 mil infectados e 910 mortes

Deste domingo para esta segunda-feira (8), a Bahia registrou 465 novos casos de covid-19 e 31 mortes pela doença, chegando a 28.715 infectados e 910 óbitos desde o início da pandemia. Do total de pessoas contaminadas, 4.129 são profissionais da saúde. Mais de 12,4 mil pessoas já se recuperaram, mas 15,4 mil seguem com o vírus ativo, ou seja, ainda estão infectadas. Outros 76.423 casos ainda seguem em investigação.

Dos 417 municípios baianos, 341 já têm ocorrências da doença. A maioria dos casos do estado continua sendo em Salvador, com 57% das ocorrências. Os municípios com os maiores coeficientes de incidência por 1.000.000 habitantes foram Ipiaú (7.673,36), Itajuípe (7.173,88), Uruçuca (6.774,21), Urandi (5.823,03) e Salvador (5.650,78).

Taxa de ocupação dos leitos

Dos 1.977 leitos disponíveis do Sistema Único de Saúde (SUS) exclusivos para coronavírus na Bahia, 1.103 possuem pacientes internados, o que representa uma taxa de ocupação de 56%. Destes, 813 são de Unidades de Terapia Intensiva (UTI), e 563 estão ocupados, ou seja, 69%.

A Sesab frisou que o número de leitos é flutuante, representando o quantitativo exato de vagas disponíveis no dia. Intercorrências com equipamentos, rede de gases ou equipes incompletas, por exemplo, inviabilizam a disponibilidade do leito. O órgão ressaltou que novos leitos são abertos progressivamente mediante o aumento da demanda.

Profissionais da saúde

Entre os profissionais de saúde, os mais infectados foram técnicos de enfermagem (1.381), seguido de enfermeiros (799), médicos (464), fisioterapeutas (123), agentes comunitários de saúde (88), assistentes sociais (70), nutricionistas (57), farmacêuticos (56), dentistas (48), psicólogos (45), entre outros.

Testes

O Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia (Lacen-BA) realizou 66.454 exames do tipo RT-PCR, que é o padrão ouro para identificar o genoma viral do coronavírus, no período de 1° de março a 8 de junho de 2020. Estão em análise 1.810 exames.