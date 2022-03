Covid-19: confira esquema de vacinação em Salvador deste sábado (12)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) inicia, neste sábado (12), a aplicação da 2ª dose da Pfizer pediátrica para crianças de 5 a 11 anos. A estratégia acontecerá das 8h às 13h e também contemplará a 2ª dose para jovens e 3ª dose para adultos. Todos devem estar com o nome na lista disponível no site da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), no endereço www.saude.salvador.ba.gov.br.

Devido ao mutirão exclusivo da 2ª dose de jovens e 3ª doses de adultos, estará suspensa neste sábado (12) a vacinação de 1ª dose para crianças, adolescentes e adultos; a 2ª dose dos imunizantes da CoronaVac, Oxford e Pfizer para pessoas com 18 anos ou mais; bem como a 4ª dose para os imunossuprimidos.

2ª DOSE – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 15/1/2022

Pontos fixos: UBS Barbalho, USF Cambonas (Via Regional), USF Resgate, USF San Martim III, USF Alto do Peru, USF Cajazeiras X, USF Mussurunga I, USF Vale do Matatu, UBS Ministro Alckmin (Massaranduba), USF Pituaçu, USF Itacaranha e Clube de Periperi.

2ª DOSE - CORONAVAC: CRIANÇAS E ADOLESCENTES DE 6 A 17 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 12/2/2022

Pontos fixos: UBS Barbalho, USF Vila Nova de Pituaçu, USF Boa Vista de São Caetano, USF Cajazeiras X, USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), Home Center Ferreira Costa (Paralela), USF San Martim III, USF Santa Luzia (Engenho Velho da Federação), USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria) e USF Doron.

3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 11/11/2021

Drive-thrus: 5º Centro de Saúde (Barris), Vila Militar (Dendezeiros) e Shopping Bela Vista (9h às 13h).

Pontos fixos: UBS Ramiro de Azevedo (Campo da Pólvora), USF Gal Costa, USF Nova Brasília, USF Canabrava, USF Deputado Luiz Braga (Pirajá), USF Cajazeiras V, USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF San Martim I, UBS Cosme de Farias, USF Curralinho, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria) e Shopping Bela Vista (9h às 13h).

* 3ª DOSE - PFIZER: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A SEGUNDA DOSE ATÉ O DIA 14/1/2022;

* 3ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 8/10/2021

Drive-thru: 5º Centro de Saúde (Barris).

Pontos fixos: USF Terreiro de Jesus (Pelourinho), UBS Péricles Laranjeiras (Fazenda Grande do Retiro), USF Cajazeiras V, USF San Martin I, USF Jardim das Margaridas, USF Eduardo Mamede (Mussurunga), USF Joanes Leste, UBS Cosme de Farias, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Teotônio Vilela II (Nova Brasília de Valéria) e UBS Engomadeira