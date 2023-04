Covid-19: Salvador inicia aplicação da vacina bivalente em pessoas a partir de 18 anos

A prefeitura de Salvador inicia nesta terça-feira (25) a aplicação da vacina bivalente contra a covid-19 em pessoas com idades a partir de 18 anos. A ampliação do público alvo ocorre após anúncio do Ministério da Saúde. O cronograma na capital foi anunciado nas redes sociais pela secretária municipal de Saúde, Ana Paula Matos.

Para receber a dose bivalente é necessário ser munícipe de Salvador e ter tomado, pelo menos, duas doses monovalentes com um intervalo de quatro meses, ou seja, até o dia 25 de dezembro de 2022.

"Agora, a vacina bivalente está disponível para todo mundo que tem mais de 18 anos e é residente na cidade de Salvador. Você que já cumpriu seu esquema vacinal primário e tem pelo menos quatro meses da última dose, seja da primária ou da de reforço, nos procure", comentou a secretária.

Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, os municípios baianos já estão autorizados a iniciar o cronograma especial. “O estoque estimado de vacina bivalente contra a Covid-19 é de cerca de 801 mil. Vale ressaltar que esta informação é de acordo com os dados informados pelos municípios nos sistemas do Ministério da Saúde”, disse a pasta por meio de nota.

Veja os pontos de aplicação na capital baiana:

Drive-thrus:

5º Centro de Saúde (Barris) e Atakadão Atakarejo (Fazenda Coutos).

Pontos volantes:

Home Center Ferreira Costa (8h às 16h), Atakadão Atakarejo (Cajazeiras e São Caetano - 9h às 16h), Estação Mussurunga (8h às 16h) e shoppings Salvador, Bela Vista, Barra, da Bahia e Ponto Alto (9h às 16h).

Pontos fixos (8h às 16h):

UBS Clementino Fraga (5º Centro de Saúde), USF Sabino Silva, USF Federação, USF Imbuí, USF Pituaçu, UBS Prof. Mario Andrea, USF Santa Luzia,USF Candeal Pequeno, USF Vale do Matatu, USF Sussuarana I, UBS Eunísio Teixeira, USF Cajazeiras X, UBS Nelson Pihauy, USF Boca da Mata, USF Cajazeiras V, USF Yolanda Pires, USF Cajazeiras XI, USF Jardim das Mangabeiras, UBS Ramiro de Azevedo, USF Terreiro de Jesus, UBS Ministro Alkimin, UBS Virgílio de Carvalho, USF Eduardo Mamede, USF Itapuã, UBS São Cristóvão, UBS Orlando Imbassahy, UBS Maria Conceição Imbassahy (16º Centro de Saúde), USF San Martim III, UBS Cecy Andrade, USF São Marcos I, UBS Vale dos Lagos, USF Dom Avelar, USF Nova Brasília II, USF Alto do Cabrito, USF Boa Vista de São Caetano, USF Antonio Lazzarotto, USF Pirajá, UBS Péricles Laranjeiras, USF Alto do Peru, USF Frei Benjamin, UBS Marechal Rondon, USF Bom Juá, USF Fias, USF Jaqueira do Carneiro, USF Deputado Luiz Braga, USF Lagoa da Paixão, USF Recanto da Lagoa I, USF Boa Vista do Lobato, USF Recanto da Lagoa II, USF Teotônio Vilela II, USF Estrada da Cocisa, USF Bate Coração, USF Vila da Fraternidade, UBS Sergio Arouca Paripe, UBS Paripe, UBS Bariri, USF Vista Alegre, USF Alto de Coutos II, USF Plataforma, USF Tubarão, USF Alto do Cruzeiro, USF Nova Constituinte, USF São Tomé de Paripe, USF Congo, USF Fazenda Coutos II, USF Ilha Amarela, UBS Periperi, USF Bom Jesus dos Passos, USF Paramana, USF ilha de Maré.