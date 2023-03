Covid-19: Salvador promove mutirão de vacinação da bivalente neste sábado (18)

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) realiza neste sábado (18), das 8h às 14h, mais um mutirão para aplicação da vacina bivalente contra Covid-19 em Salvador. A estratégia vai contemplar os idosos com 60 anos ou mais e pessoas imunocomprometidas com idade igual ou superior a 12 anos. Ao todo, a estrutura vai contar três pontos fixos em locais de grande circulação de pessoas, dois drive-thrus e o 5º Centro de Saúde, nos Barris.

As pessoas imunocomprometidas que não iniciaram ou que não completaram o seu esquema primário (básico) com as três doses da vacina Covid-19 monovalente estão aptas para receber uma dose do imunizante bivalente, após a segunda dose da vacina monovalente. A vacina bivalente poderá ser utilizada para completar o esquema primário após o intervalo mínimo de oito semanas da segunda dose monovalente. E a dose de reforço poderá ser realizada também com a bivalente com o intervalo mínimo de quatro meses da última dose bivalente.

A imunização dos demais públicos será realizada mediante confirmação do critério mínimo de indicação, que é ter tomado pelo menos duas doses das vacinas monovalentes (Coronavac, Astrazeneca/Fiocruz, Pfizer ou Janssen) e do intervalo de quatro meses da última dose recebida, podendo ser as duas doses do esquema primário ou qualquer dose de reforço. Além disso, será necessário apresentar um documento de identificação com foto, cartão SUS e confirmação do nome na lista no site da SMS.

Dia D do Março Mulher – Além da oferta da vacina bivalente, o mutirão se estende às quase 100 unidades de saúde que estarão abertas neste sábado (18) para o Dia D do Março Mulher. A mobilização vai reunir serviços especializados para o público feminino e, também, o esquema de multivacinação, incluindo a dose contra a Covid-19 infantil e adulta em todas as unidades participantes. Basta ir ao local e atualizar a caderneta de vacinação.

PONTOS DE VACINAÇÃO - MUTIRÃO EXCLUSIVO DA BIVALENTE

Ponto fixo: UBS Clementino Fraga - 5º Centro.

Pontos volantes: Home Center Ferreira Costa (Paralela - 8h às 14h) e shoppings Barra e Bela Vista (9h às 14h).

Drive-thrus: UBS Clementino Fraga - 5º Centro e Atacadão Atakarejo – Fazenda Coutos.

APRAZAMENTOS PARA VACINAÇÃO – DIA D DO MARÇO MULHER

2ª DOSE – PFIZER BABY: CRIANÇAS DE 6 MESES A 4 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 1ª DOSE ATÉ O DIA 17/2/2023

2ª DOSE – JANSSEN: PESSOAS QUE TOMARAM A 1ª DOSE/DOSE ÚNICA DA JANSSEN ATÉ A DATA DE 17/1/2023

2ª DOSE – OXFORD: APRAZADOS ATÉ 14/4/2023

2ª DOSE – PFIZER: PESSOAS COM 12 ANOS OU MAIS APRAZADAS ATÉ 14/4/2023 – LIBEROU GERAL

2ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS APRAZADAS ATÉ 14/4/2023

2ª DOSE – CORONAVAC: CRIANÇAS DE 3 E 4 ANOS QUE TOMARAM A PRIMEIRA DOSE ATÉ O DIA 13/2/2023

3ª DOSE – PFIZER PEDIÁTRICA: CRIANÇAS DE 5 A 11 ANOS COM OU SEM COMORBIDADES QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 18/10/2022

3ª DOSE: ADOLESCENTES DE 12 A 17 ANOS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 18/11/2022

3ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 18/11/2022 – LIBEROU GERAL

3ª DOSE – PFIZER BIVALENTE: IMUNOSSUPRIMIDOS COM 12 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 20/1/2023

3ª DOSE: GESTANTES E PUÉRPERAS QUE TOMARAM A 2ª DOSE ATÉ O DIA 18/10/2022

3ª DOSE (2º REFORÇO): PESSOAS ENTRE 18 E 39 ANOS QUE FIZERAM ESQUEMA PRIMÁRIO COM JANSSEN ATÉ 18/11/2022

4ª DOSE (3º REFORÇO): PESSOAS COM 40 ANOS OU MAIS QUE FIZERAM O ESQUEMA PRIMÁRIO COM JANSSEN ATÉ 18/11/2022

4ª DOSE: PESSOAS COM 18 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 3ª DOSE ATÉ O DIA 18/11/2022 – LIBEROU GERAL

REFORÇO PFIZER BIVALENTE: IDOSOS DE 60 ANOS OU MAIS QUE TOMARAM A 4ª DOSE ATÉ O DIA 18/11/2022

POSTOS VACINAÇÃO – MARÇO MULHER

Distrito Subúrbio Ferroviário: USF São João do Cabrito, USF Alto de Coutos I, USF Itacaranha, USF Bom Jesus dos Passos, USF Beira Mangue, USF Tubarão, USF Alto do Cruzeiro, USF Sérgio Arouca, UBS Periperi, USF Plataforma, USF Alto do Congo, USF Teotônio Vilela II, USF Estrada da Cocisa, USF Paramana, USF Alto de Coutos II, USF Colinas de Periperi, USF Fazenda Coutos I, USF São Tomé, USF Vila Fraternidade, USF Bate Coração, USF Ilha Amarela, USF Rio Sena, USF Vista Alegre e USF Nova Constituinte.

Distrito Itapuã: UBS Professor José Mariane, UBS Orlando Imbassahy, UBS São Cristóvão, USF Itapuã, USF KM 17, USF Ceasa I e II, USF Jardim das Margaridas, USF Parque São Cristóvão e USF Mussurunga I.

Distrito Liberdade: USF Santa Mônica, USF San Martin e USF San Martin II.

Distrito Cajazeiras: USF Cajazeiras XI, USF Cajazeiras X e USF Jardim das Mangabeiras.

Distrito Cabula/Beiru: USF Fernando Filgueiras, USF Sussuarana, USF Calabetão, USF Saramandaia, UBS Engomadeira, USF Doron, USF São Gonçalo, USF Humberto Castro Lima, USF Claudelino Miranda – Resgate, USF Raimundo Agripino, USF Arenoso, USF Nova Sussuarana, USF Arraial do Retiro e UBS CSU de Pernambués (manhã).

Distrito Itapagipe: UBS Virgílio de Carvalho e UBS Joanes Leste.

Distrito São Caetano/Valéria: USF Pirajá, USF Deputado Luiz Braga, UBS Marechal Rondon, 18º CS/ Péricles Laranjeiras, USF Lagoa da Paixão, USF Bom Juá, USF Jaqueira, USF Boa Vista de São Caetano, USF Antonio Lazzaroto, USF San Martin, USF Capelinha, USF Recanto da Lagoa, USF Recanto da Lagoa II, USF Alto do Cabrito e USF Alto do Peru.

Distrito Centro Histórico: UBS Santo Antônio, UBS Pelourinho, UBS Barbalho e USF Iraci Isabel (Gamboa).

Distrito Brotas: USF Santa Luzia, USF Candeal Pequeno e UBS Mário Andrea.

Distrito Boca do Rio: USF Curralinho, USF Zulmira Barros e USF Parque de Pituaçu.

Distrito Pau da Lima: UBS Dra. Cecy de Andrade, UBS Pires da Veiga, USF Gal Costa, USF São Marcos, USF São Marcos II, USF Vila Nova de Pituaçu, UBS Vale dos Lagos, UBS Sete de Abril, USF Nova Brasília, UBS Castelo Branco e USF João Roma Filho.

Distrito Barra/Rio Vermelho: USF Úrsula Catharino, USF Lealdina Barros, USF Federação, UBS Vila Matos e UBS Clementino Fraga.