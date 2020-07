Covid-19: Valença e região ganham 10 leitos de UTI e 10 de enfermaria

A Santa Casa de Valença entrega à cidade de Valença e municípios da região do Baixo Sul da Bahia dez leitos de UTI e dez leitos de enfermaria clínica para o combate ao novo coronavírus. A unidade começará a funcionar nesta quinta-feira (16), em caráter emergencial.

Isso representa um marco para a cidade, que receberá os primeiros leitos de UTI da sua história. Antes da abertura dos leitos, acontecerá uma inauguração solene restrita com autoridades locais, seguindo os protocolos de segurança. Vão marcar presença na inauguração, além do provedor Marcelo Cabral; o prefeito Ricardo Moura; o deputado federal Raimundo Costa; e a secretária municipal de saúde, Margarete Carvalho.

“A inauguração desses leitos é uma conquista para a Santa Casa de Valença e para todo o Baixo Sul. Devo destacar a agilidade e o tempo recorde em que tudo foi feito. Tivemos uma reunião na Sesab no último mês, e agora já estamos inaugurando em caráter de urgência. Minha gratidão a toda a nossa equipe, que vem trabalhando de forma incansável para fazer tudo acontecer. Nossa UTI vai ser de grande serventia para o combate à disseminação do Coronavírus em Valença e no Baixo Sul da Bahia”, destaca Marcelo Cabral.

“Eu faço questão de agradecer a todas as pessoas que tornaram isso possível. Teremos na inauguração algumas presenças fundamentais para isso, mas há outras que, sem elas, não teríamos conseguido realizar esse projeto. Muitas pessoas se dedicaram. Aqui destaco com muita gratidão o governador da Bahia, Rui Costa, o secretário de Saúde do estado, Fábio Vilas-Boas, e o deputado federal Raimundo Costa, pela parceria e pelo engajamento para tornar possível esses leitos de UTI na Santa Casa”, finaliza Marcelo.