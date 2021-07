Covid: Bahia atinge platô após dias de queda e autoridades pedem atenção aos próximos dias

Os números da covid-19 na Bahia voltaram a chamar atenção nesta terça (6) e ligaram o alerta das autoridades. O estado registrou o maior número de mortes provocadas pela doença nos últimos 40 dias. Além disso, em quatro dos seis dias de julho, o estado registrou mais de 3 mil novos casos.



Leia mais: Rui diz que aguarda dados da covid desta semana para definir volta às aulas



O secretário de Saúde Fábio Vilas-Boas se mostrou em alerta. Segundo ele, houve uma interrupção da queda dos números de novos casos e o estado atingiu um platô. Isso ocorre quando o número de pessoas atingidas e de mortes tende a se estabilizar. Isso está relacionado à taxa de reprodução da doença, ou seja, à capacidade que uma pessoa infectada tem de transmitir o vírus para uma certa quantidade de pessoas suscetíveis.



Leia também: Bahia registra maior número de mortes por covid dos últimos 40 dias



????Número de casos vinha em queda nos últimos 15 dias, porém nesta última semana houve interrupção da queda e atingimos um novo platô. Importante observar o que acontecerá ao longo dos próximos dias. Otimismo cauteloso. pic.twitter.com/zrP0SzcUgR — Fábio Vilas-Boas (@fabiovboas) July 7, 2021

Para Vilas-Boas é preciso observar os próximos dias. O secretário disse estar otimista, mas cauteloso."Número de casos vinha em queda nos últimos 15 dias, porém nesta última semana houve interrupção da queda e atingimos um novo platô. Importante observar o que acontecerá ao longo dos próximos dias. Otimismo cauteloso", escreveu Vilas-Boas no Twitter.Nesta terça-feira, a taxa de ocupação de leitos de UTI no estado é de 69%, com variações nas diferentes regiões. De acordo com dados apresentados pelo governador Rui Costa no Papo Correria desta terça, as regiões com maior ocupação são a Nordeste (100%) e Centro Leste (81%).No programa, o governador se mostrou otimista com os números, mas destacou que o período pós São João é o responsável pelo platô que impediu que estado continuasse com número em queda. Rui reafirmou a intenção do Governo do Estado de promover o retorno às atividades escolares presenciais na Bahia na segunda quinzena de julho, desde que o número de casos não apresente aumento até este fim de semana, quando se completa 15 dias após o São João

A Bahia tem 5.178.604 imunizados ao menos com uma dose da vacina contra covid-19 até às 17h desta terça (6), de acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde (Sesab).



Ainda segundo a Sesab, 1.915.636 receberam também a segunda aplicação, e mais 121.145 vacinados com o imunizante de dose única, até as 17 horas desta terça. Com isso, o total de pessoas com imunização completa no estado é de 2.036.508.