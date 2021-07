Covid: Eliana e 70 funcionários são afastados após visita de Rodrigo Faro

Por causa da visita de Rodrigo Faro ao SBT na última quarta-feira, 30, a apresentadora Eliana e os mais de 30 funcionários da produção foram afastados do trabalho. Isso porque Faro foi diagnosticado com Covid-19 nessa sexta-feira, 2. Durante a visita, o apresentador teria se recusado a fazer o teste para a doença no ambulatório da emissora. Todos os funcionários serão submetidos a novos exames. Também foram afastados os cerca de 40 funcionários com quem ele teve contato nas gravações na TV Record.

A emissora exige que todos os visitantes realizem triagem no ambulatório antes de entrarem nas dependências. No entanto, Rodrigo Faro se recusou a fazer o teste. Segundo o site Notícias da TV, ele chegou a apresentar um exame recente, onde constava o resultado negativo para o vírus. O apresentador do programa “A Hora do Faro”, passou algumas horas na emissora gravando uma ação de merchandising com Eliana e, inclusive, tirou fotos com alguns funcionários.

Na quinta-feira, 1º, o apresentador também manteve a rotina de gravações na Rede Record. Ao chegar no set, no entanto, ele já havia relatado que não estava se sentindo muito bem. Mesmo assim, quis seguir com os compromissos para não atrapalhar o cronograma. Rodrigo Faro teve evidente piora ao final do expediente, com febre e calafrios. Ele foi submetido a um exame de Covid-19.

Na sexta, o apresentador recebeu resultado positivo. A Record afastou cerca de 40 funcionários, nos quais Faro manteve contato durante o expediente. A direção do SBT também foi notificada com o resultado, que se irritou com o fato do apresentador ter se recusado a fazer o exame e, por consequência, ter posto os funcionários em risco.

De acordo com o Notícias da TV, o SBT declarou que todas as pessoas que participaram da gravação na quarta-feira foram submetidas a testes, e todos os resultados deram negativo. "O Faro também fez um exame no dia da gravação, porém fora do SBT. Mas quanto a ele peço que pergunte para a assessoria da Record", informou a emissora em nota. Já a Rede Record não se manifestou sobre o estado de saúde do apresentador, nem sobre o cancelamento das gravações do “Hora do Faro”, previstas para sexta-feira.

As informações são do jornal O Povo