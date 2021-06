Covid19: Ilhéus também suspende aplicação da 1ª dose por falta de vacina

Depois de Lauro de Freitas e Salvador, a prefeitura de Ilhéus também anunciou que precisou suspender a aplicação da primeira dose da vacina contra a Covid-19 por falta de imunizante. A 1ª dose está suspensa no município a partir desta quarta-feira (23). De acordo com a Secretaria de Saúde (Sesau), a cidade zerou o estoque da 1ª dose e aguarda nova remessa da vacina para dar continuidade à imunização por faixa etária, que nesta semana contemplou pessoas com idade igual ou superior a 40 anos.

Conforme a Sesau, Ilhéus recebeu 2.500 doses, aplicadas em sua totalidade na última terça-feira (22), nos pontos fixos e de drive-thru espalhados pela cidade. Com a chegada de novo lote, a imunização do público 40+ será retomada. A segunda dose, por sua vez, segue sendo aplicada normalmente no CMAE, antigo Colégio Fênix, das 8h às 12h e das 13h às 15h, de segunda a sexta-feira, com exceção do feriado junino.

Pessoas com dose de reforço tanto da CoronaVac quanto da vacina de Oxford/AstraZeneca devem se dirigir ao ponto fixo, portando CPF e cartão de vacinação constando a primeira aplicação do imunizante.