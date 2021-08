Cowboy Bebop │ Netflix divulga primeiras fotos da série em live action

A Netflix divulgou nesta segunda-feira (23) as primeiras imagens de Cowboy Bebop, adaptação do clássico anime de 1998, e pegou todo mundo de surpresa com a excelente caracterização dos personagens principais. Além disso, foi confirmado que a estreia da primeira temporada da série vai acontecer no dia 19 de novembro.

O seriado vai recontar a história da animação original, mostrando um futuro no qual a humanidade passou a colonizar o espaço após a Terra se tornar inabitável. Com isso, a trama gira em torno de três caçadores de recompensas — Spike, Jet Black e Faye Valentine — que viajam a bordo da nave Bebop em busca de criminosos. E tudo isso ao som de muito jazz.

Veja abertura original do anime (e curta muito a música tema, Tank!):

As imagens liberadas pela plataforma de streaming não revelam muita coisa sobre a história, embora algumas das fotos remetam a momentos marcantes do anime, como a cena da igreja. Ainda assim, o destaque aqui é justamente o visual de cada um dos personagens.

Para quem temia que a Netflix ousasse na adaptação e fizesse algo semelhante ao que vimos em Death Note, a fidelidade de Cowboy Bebop impressiona. O trio de protagonistas está tão idêntico à sua contraparte em animação que os atores parecem cosplayers fantasiados para algum evento do tipo. Isso inclui até mesmo o cabelo de Spike, que foi fielmente reproduzido por Cho.

Além do herói principal, as fotos dão mais detalhes de como Mustafa Shakir e Daniella Pineda ficaram como Jet Black e Faye, respectivamente. Assim como no caso de John Cho, ambos estão idênticos àquilo que vimos no anime. Até mesmo a cadela Ein aparece — embora, nesse caso, a caracterização não fosse um grande desafio.

E se isso não é o bastante para mostrar o quanto a Netflix está preocupada em se manter fiel à obra original, basta lembrar que o criador de Cowboy Bebop, Shinichirō Watanabe, está atuando como consultor da série e que o compositor do anime, Yoko Kanno, também vai cuidar das músicas da versão live-action.