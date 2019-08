CowParade Brasil divulga lista de artistas baianos selecionados

Um dos maiores eventos de exposição de arte de rua do mundo, o CowParade Brasil divulgou a lista de artistas baianos selecionados para participar da 13ª edição que será realizada na capital baiana, entre 11 de outubro e 09 de novembro. Eder Muniz, Leonel Mattos e Ray Vianna estão entre os artistas escolhidos para pintar as vaquinhas de fibra de vidro que ocuparão as ruas da cidade.

As esculturas em tamanho natural e formato de vaca ficarão num galpão escolhido especialmente para o processo de criação Ateliê Criativo que, durante um mês, ficará disponível para a elaboração da pintura. Logo após, as obras serão espalhadas por espaços de acesso público. A intervenção que já circulou por diversos países, ao longo de 20 anos, passou ,por cidades brasileiras como São Paulo, Curitiba, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Goiânia e Belém do Pará.

A avaliação dos 598 projetos inscritos por 427 artistas foi feita por um comitê formado pelo crítico e artista César Romero, o galerista Paulo Darzé, a diretora da Escola de Belas Artes (EBA/UFBA), Nanci Novais e a diretora artística do Teatro Castro Alves (TCA), Rose Lima, além da sócia-diretora da Toptrends, empresa organizadora da CowParade Brasil, Catherine Duvignau.

“A CowParade é conhecida no mundo inteiro, e eu acho que a gente mobilizou muitos artistas. Não é fácil trabalhar num suporte como uma vaca, e as vaquinhas estão muito bem trabalhadas. Será um desafio e todo artista gosta de um desafio”, afirmou César Romero. Para o galerista Paulo Darzé, foi interessante integrar o comitê “por ter uma visão de muitos artistas que não conheço e ver outros conhecidos em trabalhos diversificados. A cidade vai ficar muito bonita quando forem colocados esses trabalhos nas ruas”, reflete.





Relação dos artistas selecionados:

Alan Lima

Alessandra Menezes

Alfredo Gama

Ana Gilma B. dos Santos

Augusto Leal

Bigod Silva

Bruno Wiw

Camila Monteiro Campos

Carlos Augusto Lima

Chany Duscio

Clodoaldo dos Santos

Denis Sena

Eder Muniz

Elias Paulo Santana dos Santos Silveira

Felipe Almeida

Francielma Soraia

Francisco Brasil

Graça Ramos

Isabel Catarina Argolo

Israel Nery Santos

Jailson Galdino dos Santos

Jeferson Almeida Santos

Jorge dos Nascimento Ramos

José Hernani Santos

Katia Cunha

Leo Furtado

Leonel Mattos

Lucas de Ouro

Maria Tereza Abbehusen Couto

Mario Luz

Milena Giacomo Passos

Murilo Ribeiro

Newton Vianna de Magalhães Filho

Nubia Pinheiro

Oliver dos Santos Dórea

Pedrinho da Rocha

Raphael Ribeiro

Ray Vianna

Robson Caldas - Finho

Roney George

Rudá Ribeiro

Ruy Carvalho

Sandro Limaverde

Suelen Andrade

Tiago Araujo dos Santos

Tunisio Alves Filho

Vanessa Alvim

Wiviane Lima de Melo

Yosh José

Ziunar Conceição Souza