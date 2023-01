Cozinha desarrumada: Vitória tem média de quase dois gols sofridos por jogo

O Vitória passa pela primeira turbulência de 2023. O ano mal começou, mas o desempenho do time nos dias iniciais da temporada geraram um clima de tensão no elenco. Apesar da classificação à fase de grupos da Copa do Nordeste, o rubro-negro tropeçou feio no Campeonato Baiano e amarga a zona de rebaixamento.

Todo o time vem se apresentando mal, mas os números da defesa chamam a atenção negativamente. Foram nove gols sofridos em apenas cinco jogos. A média é de 1.8 por partida. No estadual, Itabuna e Juazeirense se aproveitaram bem do desajuste na cozinha rubro-negra.

O Itabuna aplicou uma goleada por 4x1 em pleno Barradão. A Juazeirense fez valer o mando de campo e venceu sem aperto, por 3x1, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro.

A defesa rubro-negra também foi vazada no empate em 1x1 com o Bahia de Feira, em jogo do estadual, e na vitória por 2x1 diante do Cordino-MA, na pré-Copa do Nordeste. O Leão só não sofreu gols em um confronto nesta temporada, quando ganhou do Jacuipense por 1x0, em partida válida pelo regional.

Dos nove gols sofridos pelo Vitória, sete foram lamentados no segundo tempo dos jogos. Caíque garantiu o empate ao Bahia de Feira no finalzinho do duelo, aos 41 minutos. Joadson, Flavinho e Cesinha (duas vezes) escreveram a goleada do Itabuna na etapa final. Também foi no segundo tempo que Nildo Petrolina e Reinaldo definiram o jogo para a Juazeirense.

Nos cinco jogos disputados na temporada, cinco zagueiros foram mandados a campo. Marco Antônio, Camutanga, João Victor e Dankler já vestiram a camisa de titular. John entrou no decorrer de duas partidas.

Prata da casa e destaque na campanha de acesso à Série B do Brasileiro no ano passado, Marco Antônio foi o zagueiro que mais atuou. Ele já formou dupla com os outros três escalados e só ficou fora da estreia do Baiano. Com cansaço muscular, acabou poupado da partida contra o Bahia de Feira.

Camutanga foi o segundo zagueiro que mais jogou. Titular nos três primeiros jogos do ano, ele ficou fora dos últimos dois, quando Marco Antônio jogou ao lado de João Victor e depois de Dankler. Revelado na Toca, este último reestreou com a camisa vermelha e preta após defender outras agremiações.

A defesa do Vitória será testada mais uma vez no sábado (21), às 17h30, quando vai tentar segurar o Santa Cruz, no Barradão, na estreia da fase de grupos da Copa do Nordeste. A ordem é arrumar a cozinha e melhorar as estatísticas.

Confira as duplas de zaga do Vitória neste começo de temporada 2023:

Vitória 2x1 Cordino: Marco Antônio e Camutanga

Vitória 1x0 Jacuipense: Marco Antônio e Camutanga (John e João Victor entraram)

Bahia de Feira 1x1 Vitória: João Victor e Camutanga (John entrou)

Vitória 1x4 Itabuna: João Victor e Marco Antônio

Juazeirense 3x1 Vitória: Dankler e Marco Antônio