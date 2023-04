Cozinha mínima

Mulher, pare. Pare com essa agonia de ficar comprando tudo o que aparece na timeline, que nem prateleira você tem pra isso, e vá procurar consertar a panela de pressão Rochedo das antigas que é bem ela que faz comida boa, vá por mim. Aquilo ali é só um pito novo, coração!

Ah, mas eu não conheço ninguém que conserte panela. Ah, mas eu vou ter que ir nas Sete Portas! Ah, mas já está velhinha mesmo, na hora de descartar.

Pare. Pare, que isso tudo é desculpa para comprar a panela nova, moderna e arrojada que você viu na Shopee. Pare, que tem pito em tudo o que é meio de rua de Salvador, e depois, sair da r(ó)ta da rotina r(ô)ta e se jogar numa aventura nas Sete Portas pode ser uma experiência bem legal fora da bolha (aliás, tem um sarapatel massa no estacionamento da feira, morre não).

(Foto: Kátia Najara)

Mas não, não aguenta, e quando pensa que não já tá colando o código pix. E o pior é que não desapega, vai tudo pro acumuladouro - um cemitério de abridores automáticos, amoladores de facas, máquinas de gelo e gás, panelas elétricas (de arroz ainda por cima!), cortadores mágicos de legumes, aquecedor e resfriador de bebidas, tira-cabo de morangos (!), pulverizador de suco de limão, derretedor de marshmallows para micro-ondas (é real), misturador automático de panelas (para não ficar mexendo), porta-papel toalha com sensor.

Gente! Que passa? Não tá vendo que isso não vai dar certo? É golpe.

O que aconteceu com a tábua, com a faca, com a panela e com o fogão? O que aconteceu com as mãos, com o pulso? Ainda pulsa? O que aconteceu com a coordenação motora, com a energia vital, com a panela sobre o lume? O que aconteceu com o tempo de barriga no fogão mexendo o risoto lentamente enquanto a mágica acontece? Porque, veja bem, se você tem preguiça de cozinha, acredite em mim, essas engenhocas não vão te salvar, só te sufocar; e se você pode ter alguém que o faça, e que espera-se saiba fazê-lo, ela nunca vai usar essas “bobagens, minha filha, bobagens”!

Eu não acredito nem mesmo na miraculosa air fryer - que orgulhosamente não comprei. E não é que eu não acredite em milagres, mas não nos industriais. Eu sei que você vai saltar indignada aí de sua cadeira ergométrica e vai dizer “Alto lá, Katita! Aí não! A air fryer é uma evolução, uma revolução sem precedentes para a saúde, sem falar na economia de tempo e esforço”. Beleza, seja feliz com sua fritadeira elétrica, mas ninguém me convence que uma air fryer vá conferir mais saúde à mesa só porque não usa óleo pra batata frita. Experimentei de peito aberto em várias casas de clientes minhas e invariavelmente não acreditei, sobretudo nas texturas, daquela comida. E depois, cozinhar é tempo e esforço sim, um esforço prazeroso para quem tem o dom. E não acho que isso deva ser mudado.

Cozinhar é respeitar a faca, é modular o fogo, é empregar força para espremer o limão, apurar a vista no corte, estimular todos os sentidos ao mesmo tempo, chamar a leveza para rasgar a folha e desenhar o fio de oliva. Para estes ofícios, minha senhora, não há gadgets no mercado.

E nessa delícia a gente se corta, a gente se queima, a gente chora de cebola, a gente se frustra, a gente se encanta, a gente se perde, a gente se acha, e ai de quem vier tirar isso de mim.

Mas vamos falar um pouco de consenso. Tem sempre alguém me pedindo uma lista de utensílios básicos de cozinha – já publiquei essa lista várias vezes em blogs e colunas do passado, e o que eu observo é que quanto mais experiente me torno, mais ela diminui.

Anota aí o acervo da minha cozinha nos dias de hoje e faça as devidas e necessárias adaptações para chamar essa lista de sua.

Acho que está tudo aqui e espero que seja útil, mas apesar deste arsenal para uma cozinha doméstica completa, preciso lembrar que basta faca, tábua, panela e fogo para fazer miséria na cozinha. Tantas misérias que nem consigo eleger uma receita pra hoje. Como disse, cozinha também é pra gente se perder. Amor,

Katita

Tábua de madeira: excelente

Boas facas: cozinha, peixeira, serrilhada, legumes, pão

Amolador de pedra

Panelas pesadas: Frigideiras, wok, pressão, de arroz e risoto, caçarola grande e média, pequena pra molho

Chaleira

Chapa/grill

Abridor de lata e garrafa (daqueles pebas)

Abridor de vinho

Liquidificador, miniprocessador e mixer

Batedeira

Cafeteira

Espremedor de laranja

Bacias para lavagem

Centrífuga de folhas

Tigelas para mise-en-place

Escorredores de legumes

Escorredor de macarrão

Peneiras e chinois

Assadeiras (retangulares e bolo)

Raladores

Funil

Mandolim

Luva

Pilão/ almofariz

Pinças e pegadores de salada e macarrão, colheres de pau/silicone, escumadeira, concha, espátulas, pão duro, pincel para untar, fouet

Tesoura

Moedores de sal e pimenta

Espremedor de batatas

Balança e medidores

Maçarico

Fogão (o melhor possível, de preferência com grill)

Geladeira enorme

Kátia Najara é cozinheira e empreendedora criativa do @piteu_cozinhafetiva