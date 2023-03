Cozinheira morre no primeiro dia de trabalho após panela de pressão explodir

A cozinheira Almeida Maria Teixeira da Costa Neta, de 36 anos, morreu após uma panela de pressão explodir em uma churrascaria de Mogi Guaçu, interior de São Paulo. O acidente aconteceu na noite de quinta-feira (9). Era o primeiro dia de trabalho da vítima, informa o g1.

Outra funcionária utilizava a panela instantes antes da explosão. Ela contou a Polícia Militar que desligou o fogão pouco depois da panela pegar pressão e continuou o trabalho.

Câmeras do circuito interno de segurança mostraram o momento da explosão e a mulher sendo arremessada contra uma bancada com a força do estouro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi contatada. Ao chegar no local, no entanto, constatou que a mulher tinha morrido.

Em nota nas redes sociais, a Churrascaria Chimarrão informou que foram prestados "todos os devidos socorros a vítima" e que prestou "toda assistência devida aos familiares, que são de outro estado".

A vítima é do Maranhão, para onde o corpo dela foi levado para ser velado e enterrado, também segundo o proprietário da churrascaria. Como era o primeiro dia dela no emprego, os funcionários não tinham contato com a família para avisar sobre o acidente.