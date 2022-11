Cozinheiros amadores com mais de 60 anos disputam avental na estreia no MasterChef+

O MasterChef+ chega a todo o vapor na tela da Band nesta terça (15), às 23h, reunindo um elenco de cozinheiros amadores com idades entre 60 e 80 anos, selecionados de várias partes do Brasil. Logo na abertura, os candidatos terão de demonstrar toda a experiência adquirida ao longo de anos diante do fogão para garantir uma das vagas. Os 20 concorrentes serão desafiados a elaborar um prato que represente o melhor de sua cozinha e de sua história e terão de finalizá-lo na frente dos jurados, que vão degustar receitas de família, grandes clássicos e até cardápios autorais preparados por quem já encara as panelas há muito tempo.

O primeiro episódio, como de praxe nas outras versões do programa, mostrará a pré-seletiva. Vinte candidatos, de diversas regiões do Brasil, apresentarão um prato que os represente e que tenha chance de agradar o paladar de Erick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça e, assim, conquistar um avental —o passaporte imprescindível para participar da competição. Desta vez, os jurados contarão com a ajuda dos renomados e experientes chefs convidados Mara Salles, Benny Novak e Renata Braune.

Depois da avaliação, cada chef anuncia se o participante deve ou não receber o avental. Quem conseguir dois ou mais votos favoráveis entra de vez no MasterChef+. Para ajudar o júri nesta missão, o programa recebe os renomados chefs convidados Mara Salles, Benny Novak e Renata Braune, que vão abrilhantar ainda mais a estreia.

Entre as novidades da temporada, Ana Paula Padrão comandará o Bingo MasterChef no lugar do tradicional Leilão MasterChef. Os concorrentes também serão surpreendidos ao terem de cozinhar para um grande ídolo deles, o cantor e apresentador Ronnie Von. Os desafios de confeitaria, grandes clássicos da culinária e até um exuberante banquete natalino também estarão entre os destaques, prometem os organizadores.

Além da TV aberta, a atração será exibida toda sexta-feira, às 18h20, no canal pago Discovery Home & Health e no serviço de streaming Discovery+ a partir do dia 18. O público ainda pode acompanhar os episódios pelo canal oficial do programa no YouTube.