CR7 bate recorde e chega a 400 milhões de seguidores no Instagram

Cristiano Ronaldo não cansa de bater recordes. Só que, dessa vez, a mais nova marca estabelecida pelo atacante do Manchester United não foi nos gramados e sim nas redes sociais: ele acaba de se tornar a primeira pessoa do mundo a ultrapassar os 400 milhões de seguidores no Instagram.

Para se ter ideia do quão impressionante é o feito, o número atingido pelo astro português corresponde a quase duas vezes a população no Brasil. De acordo com o IBGE em 2020, o país tem 211 milhões de habitantes.

Uma das coisas mais incríveis é o crescimento do atacante no Instagram nos últimos anos. Há pouco mais de dois anos, em janeiro de 2020, o jogador - que ainda atuava pela Juventus, da Itália - alcançava a marca de 200 milhões de seguidores. Ou seja, em 25 meses, ele dobrou esse número.

Cristiano Ronaldo costuma publicar nas redes sociais fotos em campo, mostrando suas muitas conquistas, além de imagens com a família e amigos. Eventualmente, ele também fala sobre sua marca, a CR7.

O mais recente post foi do último sábado (5), quando ele celebrou seu aniversário de 37 anos. Em uma foto com a noiva, Georgina Rodríguez, ele agradeceu aos seus fãs pelas mensagens recebidas. A publicação alcançou mais de 14 milhões de curtidas.

"A vida é uma montanha russa. Trabalho duro, expectativas crescentes, objetivos imediatos. Mas no fim, tudo se resume à família, amor, honestidade, amizade, valores que fazem tudo valer a pena. Obrigado por todas as mensagens! 37 e contando!”, escreveu Cristiano.

O segundo atleta mais seguido do Instagram é Lionel Messi, que tem quase 100 milhões a menos que o atacante português. Os dois são os únicos jogadores no top 10 de pessoas com mais seguidores da rede social. Entre eles, aparece a empresária e influencer Kylie Jenner, da família Kardashian-Jenner, com 309 milhões de seguidores.