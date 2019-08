CR7, Djoko, Hamilton e mais atletas falam de incêndio na Amazônia

O jogador de futebol português Cristiano Ronaldo, o tenista sérvio Novak Djokovic, o piloto britânico Lewis Hamilton e outros atletas foram às redes sociais para se manifestar sobre a série de queimadas que está atingindo a Amazônia. Os astros fizeram uma campanha pela preservação da área, com muitos usando a #PrayforAmazonas (#RezePelaAmazônia).

"A Floresta Amazônica produz mais de 20% do oxigênio do mundo e está queimando nas últimas 3 semanas. É nossa responsabilidade ajudar a salvar nosso planeta", postou CR7.

The Amazon is burning.

But not only does the planet’s largest lungs burn, an ecosystem of thousands of animal species are also being destroyed.#HelpThePlanet #HelpOurselves ???????????? pic.twitter.com/32poWdj6Xq — Pau Gasol (@paugasol) 22 de agosto de 2019

Spread awareness! The Amazon is a huge part of our oxygen ‼️ https://t.co/SleQusxG1p — kuz (@kylekuzma) 22 de agosto de 2019

"Desolador", disse Djoko."É devastador ver nosso mundo sofrer. A floresta amazônica está queimando a uma taxa recorde e houve 80% mais incêndios neste ano em comparação ao ano passado. Os cientistas referem-se à Amazônia como os pulmões da Terra, pois ela produz 20% do oxigênio que respiramos. Mais do que um campo de futebol está sendo destruído a cada minuto todos os dias, o mundo precisa se unir e ajudar. Se você ainda não fez, por favor poste sobre isso, é vital que continuemos a desencadear a ação. @unitednations [ONU] se houver algo que eu possa fazer, estou pronto para ajudar de qualquer maneira", escreveu Hamilton."A Amazônia está queimando. Mas não só os maiores pulmões do planeta queimam, um ecossistema de milhares de espécies animais também está sendo destruído", lembrou o jogador da NBA Pau Gasol, atualmente no Milwaukee Bucks."O verde para nós significa esperança e na imagem o reflexo do que as pessoa estão fazendo com ela. Reclamam depois de desenvolvimentos, de educação, de igualdade social, de direitos, mas esquecem sempre dos deveres.. lembrem-se; aqueles que não são capazes de cuidar o natural, jamais terão direitos de poderes social. Respeitem a natureza, ela é a força maior dessa vida, nem humanos nem falsos poderosos conseguirão acabar com ela. 'E só pra lembrar: Ela sempre golpeara mais forte, não a ponha a prova'", publicou o baiano Daniel Alves, que joga pelo São Paulo."A Amazônia arde. A Amazônia não é só da América do Sul, pertence a todos. Sua floresta é o pulmão da Terra, eles dão 20% do oxigênio ao nosso planeta. A Amazônia é a floresta do mundo inteiro e nosso futuro está queimando, o #Amazonas não merece tudo isso, a terra não merece tudo isso, entre tudo o que você tem que fazer alguma coisa", postou o jogador argentino Paulo Dybala."Espalhe a consciência! A Amazônia é uma grande parte do nosso oxigênio", falou o jogador da NBA Kyle Kuzma, que atua pelo Los Angeles Lakers.