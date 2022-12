CR7 é reserva pela primeira vez em uma Copa do Mundo

O astro Cristiano Ronaldo está vivendo um momento incomum na Copa do Mundo do Catar. Pela primeira vez o atacante iniciou uma partida de Copa no banco de reservas. O técnico Fernando Santos decidiu tirar o jogador do time e colocou Gonçalo Ramos em seu lugar durante o jogo contra a Suíça, pelas oitavas de final.

Antes do confronto com os suíços, Cristiano Ronaldo ostentava 20 partidas em Copas do Mundo, todas como titular. Até então, o único jogo de Mundial que ele não disputou nos cinco em que foi convocado foi em 2006, contra o México. Na ocasião, ele foi poupado e ficou fora até do banco.

Antes do confronto contra a Suíça, o técnico Fernando Santos disse que a saída do atacante de 37 anos era uma estratégia de jogo.

"Este assunto está encerrado, está esquecido. Temos a nossa estratégia de jogo, caminhamos em frente, ele é um profissional exemplar, e se tiver que entrar em jogo tenho certeza de que vai ajudar muito Portugal", afirmou.

Este ano, Cristiano Ronaldo bateu um recorde em Copas do Mundo. Ele é o primeiro jogador a marcar gols em cinco mundiais diferentes.