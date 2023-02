CR7 e Talisca erguem espadas em celebração na Arábia Saudita

Companheiros no Al Nassr, da Arábia Saudita, Cristiano Ronaldo e Talisca deixaram as chuteiras de lado e vestiram roupas típicas do país para celebrar os 300 anos da fundação do estado saudita. Outros jogadores do elenco também participaram da cerimônia.

Em fotos divulgadas pelo Al Nassr, os atletas aparecem empunhando espadas na celebração. Talisca e Cristiano Ronaldo mostram entrosamento em uma conversa descontraída.

Cristiano Ronaldo ergue espada em celebração na Arábia (Foto: Al Nassr/Divulgação)

O Al Nassr lidera o campeonato saudita. O baiano Anderson Talisca é o artilheiro da competição, com 13 gols. Já Cristiano Ronaldo, que chegou ao clube no início do ano, tem cinco gols e duas assistências pelo clube.

Recentemente o português chamou a atenção por ter marcado quatro vezes em um mesmo jogo.