CR7 entra em quarentena dentro de mansão de 7 andares em Portugal

O atacante Cristiano Ronaldo está em isolamento na Ilha da Madeira, em Portugal, após saber do caso com Rugani - zagueiro da Juventus infectado pelo COVID-19. CR7 viajou até sua terra natal no dia 9 de março para visitar sua mãe, que havia sofrido um AVC, e agora terá de esperar duas semanas para voltar para Turim. A Juventus confirmou a informação em nota oficial.

CR7 dividiu o vestiário com Rugani no último final de semana, quando a Juventus venceu a Inter de Milão por 2x0 em jogo que teve portões fechados no Allianz Stadium.

“Cristiano Ronaldo não treinou e permaneceu na Madeira aguardando desenvolvimentos relativos à atual situação de emergência de saúde”, disse a Vecchia Signora em nota divulgada para a imprensa.

A quarentena do robozão será luxuosa: dentro de uma casa de sete andares comprada pelo gajo no Funchal - capital do arquipélago da Madeira.

Segundo o jornal britânico The Sun, Cristiano Ronaldo está junto à namorada, Georgina Rodriguez, nos dois últimos andares da mansão. A parte inferior da casa está ocupada com o restante da família, incluindo sua mãe, Dolores Aveiro, que está em processo de recuperação do infarto sofrido.

Coronavírus na Itália

Após uma reunião com todos as federações esportivas, em Roma, o Comitê Olímpico Italiano (CONI, na sigla em italiano) decidiu suspender todos os eventos esportivos no país até o dia 3 de abril. Isso inclui o Campeonato Italiano de Futebol, em todas as divisões.

A Itália é o país europeu mais afetado pelo coronavírus. Os casos têm se multiplicado bastante - são mais de 12 mil infectados e 827 mortes até esta quinta-feira. A região norte do país é onde a maioria dos casos foram registrados, afetando diretamente equipes de futebol como Atalanta, Inter de Milão e Milan.

A Atalanta jogou com portões fechados na Espanha pela Liga dos Campeões na última terça-feira e venceu o Valencia por 4x3, confirmando sua classificação para as quartas de final do torneio.

Contudo, a Inter não teve a mesma sorte: o jogo do clube neazurri pelas oitavas da Liga Europa, contra o Getafe, foi cancelado pela Uefa. Time da capital, a Roma foi proibida de levantar voo até a Espanha para enfrentar o Sevilla pela mesma competição.

Por fim, a Juventus também teve o seu jogo pela Champions cancelado. O time de Turim receberia o Lyon, em casa, pelo jogo de ida da competição europeia, mas após a confirmação do caso Rugani, todos no clube precisaram entrar em quarentena. Além da Juventus, outro time da primeira divisão italiana teve um caso positivo para o coronavírus: foi a Sampdoria. O atacante Gabbiadini está infectado.