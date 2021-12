CR7 gasta R$ 11 mil em diárias para filhos verem Papai Noel na Lapônia

Cristiano Ronaldo não economizou para promover uma viagem mágica para a família. Todos os filhos do craque, assim como a namorada dele, Georgina Rodriguez, foram para a Lapônia para conhecer o Papai Noel. E ficaram em uma cabana especial, decorada para o Natal, e com diárias no valor de 1500 libras por noite (R$ 11,3 mil).

A informação do valor é do site El Español. Os registros do passeio foram postados por Georgina nas redes sociais. Nas fotos, ela aparece ao lado de Alana, da qual é a mãe biológica, e Cristiano Ronaldo Jr, Eva e Mateo. Vale lembrar que a modelo está grávida de gêmeos, que serão um menino e uma menina.

O astro não conseguiu ir para a viagem, já que tem os jogos de fim de ano do Manchester United. Enquanto isso, a família está hospedada em uma das vilas do resort de luxo Levi Spirit.

A cabana tem dois pisos e uma área de 256 metros quadrados. Ela é composta por quatro suítes e um quarto loft para um casal. Há também hall, sala com lareira, cozinha equipada, lavandaria, sauna, jacuzzi, vestiário e uma espécie de depósito com todo o equipamento esportivo ideal para praticar atividades na neve.

Um dos pontos altos do local é seu grande terraço, de onde é possível desfrutar de vistas espetaculares da floresta sem passar frio - já que os pisos são aquecidos.