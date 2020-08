CR7 marca duas vezes, mas Juve é eliminada pelo Lyon na Champions

A Juventus bem que venceu o Lyon por 2x1 nesta sexta-feira (7), em Turim, pelas oitavas de final da Liga dos Campeões, mas não foi o suficiente. Mesmo com os dois gols de Cristiano Ronaldo, a Velha Senhora foi eliminada da competição pelo time francês, que tinha vencido a partida de ida por 1x0 - e, assim, ficou com a vaga graças ao critério de gol marcado fora de casa.

O Lyon agora se prepara para o jogo único nas quartas da Champions, no sábado (15), em Portugal. O adversário será o Manchester City, que eliminou o Real Madrid.

Logo aos 10 minutos de jogo, o árbitro marcou pênalti para o clube francês, em carrinho de Bentancur dentro da área. O VAR revisou o lance e confirmou. Na cobrança, Depay, de cavadinha, abriu o placar.

O primeiro gol de CR7 veio no fim da mesma etapa - e também de pênalti. Após uma cobrança de falta da Juve, aos 41 minutos, a bola desviou em Depay e o árbitro marcou a infração alegando toque no braço do atacante. Cristiano bateu no canto esquerdo de Anthony Lopes e empatou.

Aos 14 minutos do segundo tempo, a virada. CR7 gingou na frente da marcação e soltou uma bomba. Lopes tentou defender, mas o golaço do craque foi assinalado. O resultado persistiu até o fim e a Juventus foi eliminada da Liga dos Campeões.