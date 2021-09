CR7, Messi e Neymar: saiba os jogadores com os maiores salários

Cristiano Ronaldo e Lionel Messi não são só apenas os maiores craques do futebol dos últimos anos - são também os jogadores com os maiores salários do mundo. O top 10 foi divulgado pela tradicional revista Forbes, que revelou que o português encabeça a lista, seguido pelo argentino. Neymar, único brasileiro na relação, vem em terceiro.

A fortuna é avaliada por dois critérios: a quantia que vem do salário pago pelo clube e o valor conquistado por patrocínio. Na relação, são avaliados os valores para a temporada de 2021/2022, antes de os impostos serem abatidos.

Em seu retorno ao Manchester United, Cristiano Ronaldo deve lucrar aproximadamente 70 milhões de dólares, entre salário e bônus. Há ainda contratos e parcerias com empresas como Nike, Clear e o portfólio da marca CR7, rendendo ao astro por volta de 55 milhões de dólares. Combinados, os valores chegam na casa de 125 milhões de dólares, cerca de R$ 660,4 milhões.

Aliás, segundo a Forbes, apenas três outros atletas ativos ganham mais dinheiro com contratos comerciais: Roger Federer (US$ 90 milhões), LeBron James (US$ 65 milhões) e Tiger Woods (US$ 60 milhões).

Lionel Messi está logo atrás do português na lista. Após também trocar de clube, saindo do Barcelona para o Paris Saint Germain, o argentino receberá US$ 75 milhões nesta temporada. Ainda aumentará sua fortuna com cerca de US$ 35 milhões em patrocínios de empresas como Adidas, Pepsi e Budweiser.

O PSG é, inclusive, o único clube que tem três dos nomes do top 5: depois de Messi, estão Neymar e Mbappé, como terceiro e quarto. Veja a lista:

1. Cristiano Ronaldo, 36 anos

Clube: Manchester United

Salário: 70 milhões de dólares

Patrocínio: 55 milhões de dólares

Total: 125 milhões de dólares - R$ 660,4 milhões

Cristiano Ronaldo encabeça a lista da Forbes

(Foto: Manchester United/Divulgação)

2. Lionel Messi, 34 anos

Clube: Paris Saint-Germain

Salário: 75 milhões de dólares

Patrocínio: 35 milhões de dólares

Total: 110 milhões de dólares - R$ 581,1 milhões

Messi vem em segundo no top 10

(Foto: PSG/Divulgação)

3. Neymar, 29 anos

Time: Paris Saint-Germain

Salário: 75 milhões de dólares

Patrocínio: 20 milhões de dólares

Total: 95 milhões de dólares - R$ 501,9 milhões

Neymar recebe mais de R$ 500 milhões, segundo a Forbes

(Foto: PSG/Divulgação)

4. Kylian Mbappé, 22 anos

Clube: Paris Saint-Germain

Salário: 28 milhões de dólares

Patrocínio:15 milhões de dólares

Total: 43 milhões de dólares - R$ 227,1 milhões

Mbappé fatura cerca de R$ 227,1 milhões na temporada

(Foto: PSG/Divulgação)

5. Mohamed Salah, 29 anos

Clube: Liverpool

Salário: 25 milhões de dólares

Patrocínio: 16 milhões de dólares

Total: 41 milhões de dólares - R$ 216, 6 milhões

Salah fecha o top 5 com R$ 216 milhões

(Foto: Liverpool/Divulgação)

6. Robert Lewandowski, 33 anos

Clube: Bayern de Munique

Salário: 27 milhões de dólares

Patrocínio: 8 milhões de dólares

Total: 35 milhões de dólares - R$ 184, 9 milhões

7. Andres Iniesta, 37 anos

Clube: Vissel Kobe

Salário: 31 milhões de dólares

Patrocínio: 4 milhões de dólares

Total: 35 milhões de dólares - R$ 184, 9 milhões

8. Paul Pogba, 28 anos

Clube: Manchester United

Salário: 27 milhões de dólares

Patrocínio: 7 milhões de dólares

Total: 34 milhões de dólares - R$ 179,6 milhões

9. Gareth Bale, 32 anos

Clube: Real Madrid

Salário: 26 milhões de dólares

Patrocínio: 6 milhões de dólares

Total: 32 milhões de dólares - R$ 169 milhões

10. Eden Hazard, 30 anos

Clube: Real Madrid

Salário: 26 milhões de dólares

Patrocínio: 3 milhões de dólares

Total: 29 milhões de dólares - R$ 153,2 milhões