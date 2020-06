CR7 perde pênalti no empate de Juventus e Milan pela Copa Itália

A Itália foi mais um país a retomar as atividades do futebol. Nesta sexta-feira (12), a Juventus se tornou o primeiro time finalista da Copa Itália ao empatar com o Milan por 0x0, em Turim. Avançou devido ao gol marcado fora de casa no empate de 1x1, em Milão, ainda antes da pandemia de covid-19 paralisar a competição.

O destaque do jogo foi um pênalti perdido por Cristiano Ronaldo. Após Conti colocar a mão na bola dentro da área, aos 15 minutos do 1º tempo, CR7 acertou a trave do goleiro Donnarumma. Na sequência do lance, o Milan teve o atacante Rebic expulso por dar uma voadora no brasileiro Danilo durante a disputa de bola. Veja os melhores momentos da partida:

O adversário da Juve na decisão sairá do confronto entre Napoli e Inter de Milão no sábado (13), às 16h (de Brasília), em Nápoles. O time da casa tem uma vantagem importante, pois venceu como visitante por 1x0 e joga pelo empate. O jogo terá transmissão do DAZN, por streaming.

A final da Copa Itália será disputada em jogo único na próxima quarta-feira, dia 17, no Estádio Olímpico de Roma.