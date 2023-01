CR7 rompeu com ex-agente por não conseguir 'Bayern ou Chelsea'

O empresário Jorge Mendes representava Cristiano Ronaldo há quase 20 anos, desde a época do atacante no Sporting, em 2003. O relacionamento profissional, porém, acabou em novembro do ano passado, antes da ida do jogador ao Al Nassr. Segundo o jornal espanhol El Mundo, uma das causas foi um ultimato dado pelo jogador ao seu então agente.

De acordo com o veículo, CR7 teria ficado inconformado em não conseguir um clube de peso no futebol europeu. Assim, ele demandou ao agente: "Ou me consegue o Bayern (de Munique) ou o Chelsea, ou rompemos". Jorge Mendes teria respondido com um "está maluco".

O jornal Público, de Portugal, divulgou que a parceria teria sido encerrada antes mesmo da Copa do Mundo do Catar. Considerado o agente mais influente do mundo no futebol, Mendes mostrou forte descontentamento com a entrevista polêmica de Cristiano para o inglês Piers Morgan. Na época, o atacante fez duras críticas ao Manchester United e ao técnico Erik ten Hag.

Assim, na negociação com o Al Nassr, o atacante foi representado pelo empresário Ricardo Regufe, seu assessor pessoal e amigo. O astro de 37 anos assinou com o clube da Arábia Saudita por duas temporadas, e as especulações apontam um salário de 200 milhões de euros anuais, pouco mais de R$ 1,1 bilhão na cotação atual.

Ainda segundo o jornal El Mundo, a relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Mendes já não era mais das melhores desde a época em que o jogador saiu do Real Madrid. O agente teria aconselhado o atacante a continuar no clube merengue. "Fica. Estará protegido aqui. Se sair, será pior", avisou.