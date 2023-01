CR7 vai retornar à Europa para encerrar a carreira, diz técnico

Ao fim de seu contrato com o Al Nassr, Cristiano Ronaldo irá encerrar a carreira na Europa. Quem garante é Rudi Garcia, técnico do clube da Arábia Saudita. Para o treinador, a equipe não será a última na estrelada trajetória do astro português no futebol profissional.

"É um dos melhores jogadores do mundo e não vai terminar a carreira no Al Nassr, vai retornar à Europa", disse Garcia, em coletiva de imprensa.

Cristiano Ronaldo está prestes a completar 38 anos, no próximo domingo (5). O atacante português assinou contrato com o Al Nassr no fim do ano passado. O vínculo tem validade até julho de 2025 - e, portanto, o jogador terá 40 anos quando acabar.

Pelo clube saudita, CR7 disputou dois jogos oficiais - vitória por 1x0 sobre o Al-Ettifaq, pelo Campeonato Saudita, e derrota por 3x1 para Al Ittihad na semifinal da Supercopa Saudita - e ainda não marcou gols. Ele terá a próxima chance nesta sexta-feira (3), no duelo contra o Al Fatah.

"Cristiano Ronaldo é um reforço positivo, ajuda que os defensores (adversários) se dispersem", afirmou Rudi Garcia