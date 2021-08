Craque baiano perde sola da chuteira por forte calor em Tóquio

Craque do futebol de 5 brasileiro, o baiano Jefinho passou por um episódio curioso nesta quarta-feira (11). Durante os treinos da equipe de olho na estreia nos Jogos Paralímpicos de Tóquio, a sola da chuteira do jogador descolou, por causa do forte calor em Hamamatsu, no Japão.

As altas temperaturas no país já vinham desde a Olimpíada. O verão japonês, quente e úmido, se tornou um castigo para os atletas. Vários passaram mal ao longo do evento, principalmente os que disputavam esportes outdoor. Para amenizar, coletes e bonés recheados com gelo foram disponibilizados pelo Comitê Olímpico o Brasil (COB).

A equipe brasileira de futebol de 5, que é uma modalidade exclusiva para cegos, está em fase de aclimatação em Hamamatsu. A seleção se prepara, justamente, para as altas temperaturas que deve enfrentar durante os Jogos, já que as partidas da fase de grupos, contra China, Japão e França, serão às 11h no fuso horário de Tóquio.

Nascido em Candeias, na Bahia, Jefinho é um dos destaques da modalidade. O atleta é tricampeão paralímpico, em Pequim-2008, Londres-2012 e Rio-2016, e já foi eleito o melhor jogador do mundo de futebol de 5, em 2010.