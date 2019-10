Craque da Seleção Italiana vira refém e tem casa assaltada

Claudio Marchisio passou por momentos de terror na noite da última terça-feira (29). Quatro homens renderam o jogador e assaltaram a residência onde ele mora, na cidade de Vinovo, nos arredores de Turim, na Itália, levando dinheiro e joias.

Marchisio estava acompanhado da esposa no momento do crime. Segundo a polícia do país, o casal estava saindo da residência quando a ação aconteceu. Os criminosos conheciam bem o local, já que o condomínio tem forte esquema de segurança e eram necessários códigos de acesso para entrar.

Os assaltantes estavam encapuzados e, depois o roubo, fugiram em um carro que os esperava do lado de fora. Logo após os criminosos deixarem a casa, o ex-jogador da Seleção Italiana acionou a polícia. Agora, serão analisados os vídeos das câmeras de segurança do condomínio para tentar descobrir as identidades dos criminosos.

Marchisio se aposentou do futebol na última temporada, quando atuava pelo Zenit São Petersburgo, da Rússia. Passou grande parte de sua carreira jogando pela Juventus e era figurinha constante nas convocações da Azzurra.