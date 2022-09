Craque do Bayern, Thomas Müller tem casa assaltada durante jogo da Champions

O atacante Thomas Müller entrou para a lista dos jogadores vítimas de assaltos enquanto defendem seus times em campo. Na terça-feira, a casa do alemão foi invadida em Munique durante a partida entre o Bayern e o Barcelona, na Espanha, pela fase de grupos da Liga dos Campeões.



Müller era um dos titulares do seu time na vitória por 2 a 0 quando sua residência sofria um roubo, de acordo com o jornal alemão Bild. O assalto teria ocorrido por volta das 22 horas, momento em que o jogador disputava o segundo tempo no Camp Nou, em Barcelona, pelo horário local.



Ainda segundo o periódico, os ladrões teriam levado dinheiro vivo, joias e objetos de valor, não especificados. O prejuízo para Müller pode ter chegado à casa dos 100 mil euros, equivalente a R$ 517 mil), segundo estimativa inicial. Não há registro se havia familiares ou funcionários do jogador na casa durante o assalto.



O atacante do Bayern e da seleção da Alemanha só ficou sabendo do roubo ao fim da partida. E não se manifestou sobre o caso.



Os assaltos a casas de jogadores de futebol se tornaram comuns nos últimos anos, em diferentes países europeus. Uma das vítimas mais recentes foi o atacante Pierre-Emerick Aubameyang, então do Barcelona. Ele chegou a ser agredido e sofreu lesões no rosto dias antes de acertar sua transferência para o Chelsea.



Antes dele, Robert Lewandowski, outro atacante do Barça, teve roubado um relógio do seu pulso quando chegava para treinar no CT do clube. Atletas como Casemiro, Morata, Piqué, Umtiti, Jordi Alba e até o técnico Zinedine Zidane (ex-Real Madrid) foram vítimas destas investidas criminosas.