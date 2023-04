Creche de Blumenau alvo de ataque retoma aulas nesta segunda

As aulas do Centro Educacional Cantinho Bom Pastor, em Blumenau, foram retomadas nesta segunda-feira (17), 12 dias após o ataque que deixou quatro crianças mortas e cinco feridas. As informações são do g1.

A escola teve os muros aumentados, e a fachada modificada. A escola, que é particular, atende mais de 200 crianças.

As aulas da rede municipal da cidade também estão sendo retomadas nesta segunda. As 128 unidades receberão vigilantes, dos quais 500 estarão armados. Um botão de pânico também está sendo implementado.

Já as escolas estaduais terão ao menos um policial armado em cada unidade.

Ataque

O ataque que aconteceu na unidade de ensino deixou crianças entre os 4 e os 7 anos mortas. O assassino agiu sozinho, segundo a Polícia Civil, e teve a prisão preventiva decretada pela Justiça, no dia 6 de abril.