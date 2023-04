Creche é invadida e revirada no bairro de Cassange, em Salvador

A Creche Primeiro Passo, localizada na Rua Senhor do Bonfim de Cima, no bairro do Cassange, foi arrombada e vandalizada na noite de sexta-feira (21).

De acordo com a Polícia Militar, o local estava com as janelas quebradas e produtos alimentícios espalhados pelo chão. Buscas foram realizadas a fim de identificar suspeitos, mas ninguém foi preso até este domingo (23).

A creche, fundada em 2016, funciona de forma integral e conta com 21 professores e seis turmas, com alunos de dois a cinco anos. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Educação, a capacidade do local é de 216 alunos.

A diretora da unidade foi orientada pelos policiais a registrar ocorrência na delegacia.