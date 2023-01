Credenciamento de ambulantes para Festa de Iemanjá é marcado por confusão

A espera para o credenciamento que habilita os ambulantes a trabalharem nas festividades em homenagem a Iemanjá teve tumulto e muito empurra-empurra na manhã desta segunda-feira (30). Horas antes das 8h, horário previsto para o início do cadastramento, já havia trabalhadores no aguardo. Muitos deles, estavam ali há quase um mês. Outros, tinham madrugado e dormido no local para não perder o único dia de regularização do seu comércio para o dia de Iemanjá, que acontece nesta quinta-feira (02).

Em um dado momento na fila, alguns ambulantes tentaram invadir e passar na frente de quem já estava há mais tempo no aguardo para o atendimento. De acordo com a Secretaria Municipal de Ordem Publica (Semop), os próprios vendedores da fila não permitiram a invasão, o que causou confusão e discussão

Por conta da situação da fila, algumas pessoas chegaram a passar mal e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) precisou ser acionado. Por fim, quem já estava na fila conseguiu retirar os invasores e a espera seguiu normalmente.

Até o final desta tarde, a Semop emitiu 602 licenças a ambulantes para festa de Iemanjá. Deste total, foram 500 licenças para Isopor, 32 para barracas tradicionais, 28 para carrinhos de lanches e pipocas e 42 para baianas de acarajé. Para agilizar o atendimento aos trabalhadores, a Semop colocou toda a equipe nesta operação. A pasta instalou toldos, sanitários químicos e disponibilizou cadeiras na parte interna do órgão, para melhor acomodar os interessados em tirar a licença.

O titular da Semop, Luciano Ribeiro, afirmou que houve um número de solicitações de ambulantes por licenciamento para a festa de Iemanjá acima do esperado e ressaltou que a Prefeitura de Salvador está aprimorando o sistema para minorar as dificuldades para os interessados. O gestor reforçou ainda que o credenciamento para o Carnaval será feito inteiramente pela internet.



“Estamos saindo de um longo período sem festas e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) fez a sua programação como vinha fazendo nos últimos anos. A gente tem uma limitação no número de credenciados em razão de vários fatores, sendo um pedido inclusive da segurança pública. Esse número é estudado para que as pessoas tenham o direito de ir e vir com conforto. Nós acreditamos que houve um número elevado, acima do esperado, de pessoas solicitando o credenciamento e que isso tenha gerado essa situação que não é desejada por ninguém”, afirmou.

Luciano Ribeiro se solidarizou com os ambulantes e lembrou que os imprevistos já levaram a providências da secretaria. “Sabemos da situação e entendemos que essas pessoas precisam trabalhar. São famílias inteiras que estão lá. Isso nos fez criar um grupo de trabalho para buscarmos soluções e evitar que isso ocorra nas próximas festas. Esse grupo será ampliado com outros órgãos, tanto da Prefeitura como de fora, para buscarmos ideias e sugestões. Essa semana, por exemplo, ouvimos vários representantes de ambulantes”, afirmou.

Carnaval

Sobre o Carnaval, o gestor reafirmou que o credenciamento não será presencial. “A gente está melhorando o sistema da prefeitura para fazer o credenciamento inteiramente online. Será possível acessar o sistema inclusive pelo celular e a gente acredita que não teremos problemas de acesso”, disse.

“Com esse credenciamento pela internet a gente terá uma gama de informações sobre os vendedores ambulantes e poderemos manter um canal de diálogo permanente com eles, inclusive no sentido de fazer pesquisas. Queremos ouvi-los e assim construir uma solução conjunta, que seja confortável para eles e que seja possível na organização dessa grande festa que é o Carnaval”, completou.

Ainda na manhã desta segunda-feira, o prefeito Bruno Reis disse que estuda a possibilidade de ampliar as vagas para o Carnaval. Segundo ele, a prefeitura também está analisando os critérios que devem ser seguidos na hora do cadastro.