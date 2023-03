Crescem oportunidades das carreiras na Internet com salários de até R$20 mil

Sabem aqueles anúncios que pulam na sua frente sempre que abre o computador e prometem dinheiro sem sair de casa, comprometendo poucas horas do dia e usando o celular ou o computador? Afinal de contas, essa é uma oportunidade boa ou não passa de um golpe para vender cursos e roubar dados? O Correio ouviu especialistas em marketing e publicidade para descobrir o que está por trás da atuação daqueles que promovem produtos ou serviços como afiliados, o chamado marketing de afiliados.

As plataformas mais comuns para esse tipo de atuação são Hotmart, Eduzz, Monetizze e Kiwify e o processo consiste no registro do afiliado em uma rede de afiliados ou diretamente com a empresa que oferece o produto ou serviço, seguido da liberação do link de afiliado exclusivo que pode ser compartilhado em blog, site ou mídias sociais e, por fim, o ganho da comissão sobre o valor da venda.

CEO da Receita Previsível no Brasil, o publicitário Thiago Muniz é pós-graduado em Gestão de Negócios e Inteligência Competitiva pela ESPM. Com 14 anos de carreira no mercado digital, especializado em vendas, marketing e tecnologia, ele diz que é bem comum esse tipo de atuação para as pessoas que querem fazer renda extra, vendendo ou divulgando produtos. “Funciona com e-commerces famosos, até mesmo por conta própria, indo até plataformas de afiliação e configurando um acesso seu para divulgar cursos de terceiros e ganhar uma comissão, automaticamente, quando a venda acontece pelo seu link”, explica.

Thiago Muniz afirma que, para trabalhar no marketing de afiliados, o comprometimento e avaliação dos resultados são fundamentais para conseguir bons resultados (Foto: Divulgação)

Head de Estratégia e Comunicação na Motion Brazil, Emerson Cardoso diz que, com o aumento de profissionais que realizam testes e digitam, é nítido o crescimento das oportunidades, gerando a intensificação deste tipo de ofertas no mercado e sua normalização.

“Em contrapartida, é importante estar alerta com as ofertas oferecidas, um ponto relevante que tem se destacado muito nas redes sociais são os casos dos nômades digitais que buscam vagas com um perfil de “liberdade” e ao mesmo tempo que recebem remunerações tentadoras, fazendo valer a possibilidade de abrir mão dos benefícios trabalhistas”, salienta.

Candidatos

Emerson Cardoso corrobora que qualquer pessoa que tenha afinidade e possua um computador pode começar em carreiras como essas na internet. “Além disso, essa é uma boa maneira de conseguir uma renda adicional no final do mês, ou até mesmo iniciar uma nova profissão se aventurando”, destacando que o candidato pode realizar funções diversas, desde escrever um infoproduto até o preenchimento de formulários, tabelas e venda de produtos.

Muniz destaca que para atuar no marketing de afiliados não há um rol de exigências, mas, normalmente, o candidato deve ter uma boa comunicação escrita. “Principalmente estudar sobre escrita persuasiva; a mínima noção de design, pois, mesmo que muitas vezes as empresas disponibilizem artes prontas e materiais na divulgação, você pode realizar personalização e aprender sobre fazer anúncios na internet - que chamam hoje de tráfego pago”, esclarece.

O publicitário destaca que, como todo trabalho, o comprometimento e avaliação dos resultados são fundamentais. Para exemplificar, ele cita a divulgação de um curso de adestramento para cães, onde o contratante fornece vídeos, textos, materiais para que a divulgação seja feita. “Para transformar isso em dinheiro é necessário gerir bem o tempo. Se não estou 100% dedicado a isso, qual fatia de tempo do dia posso me dedicar a revisar anúncios que fiz ou fazer publicações em minhas redes sociais para divulgar esse curso e vendê-lo. Eu sou o canal de venda e com isso a responsabilidade é 100% minha”, reforça.

Retornos

Thiago Muniz lembra ainda que os retornos variam de acordo com o projeto e afirma que existem pessoas que ganham algumas centenas e outras que chegam a ganhar muitos dígitos divulgando produtos de terceiro. “As plataformas não divulgam estatísticas, mas é importante ter cuidado para não cair em falsas promessas. Resultados rápidos, pouco trabalho e muito lucro é sinal, normalmente, de que pode ser um golpe. Vá até a plataforma de divulgação, veja quantas avaliações nos cursos essas pessoas possuem, o quanto de compradores já realizaram as compras e como é o suporte ao cliente que adquire um curso ou e-book dessa empresa”, orienta.

O publicitário diz que esse cuidado é fundamental antes de assumir qualquer compromisso. “Jogue o nome da empresa no Google, veja como são as redes sociais e site. Avalie antes de qualquer decisão”, ensina, pontuando que as promessas de resultados rápidos e com pouco esforço merecem toda desconfiança.

Emerson Cardoso diz que existem muitas promessas, mas hoje o mercado vem se nivelando e os afiliados digitais costumam faturar uma média em torno de R$ 5.000,00 a R$ 20.000,00 por mês, quando já está trabalhando em dedicação total de cerca de 8 horas e dominando todo um fluxo venda.

O representante da Motion Brasil lembra que esse tipo de estratégia de venda surgiu na última década para ajudar na divulgação e impulsionar vendas de infoprodutos, que hoje libera a maior parcela de ganhos entre os outros produtos digitais. “Porém o investimento necessário para se tornar um infoprodutor pode ser muito maior do que você se tornar apenas um afiliado.O impacto é claro, mas é fundamental enfatizar que para o seu negócio focado no marketing de afiliados dar certo é necessário escolher plataformas de afiliação renomadas”, ensina.

Emerson Cardoso alerta para as falsas promessas, mas destaca que afiliados digitais costumam faturar uma média em torno de R$ 5.000,00 a R$ 20.000,00 por mês (Foto: Divulgação)

Cardoso faz questão de ressaltar que, hoje, o mercado está cheio de armadilhas para quem quer entrar neste mundo e sugere cuidado. “Obviamente, é possível obter uma renda confortável através do marketing de afiliados, mas é preciso muita dedicação e expertise, fato é que não existe dinheiro fácil, independentemente de sua área de atuação”, finaliza.



Onde começar?

https://affiliate.shopee.com.br/

https://www.parceiromagalu.com.br/divulgador

https://hotmart.com/pt-br/afiliados

https://www.ton.com.br/renda-ton/