Creta se torna o segundo veículo de passeio mais vendido na Bahia

Nacionalmente, o Hyundai HB20 lidera as vendas entre os carros de passeio. De janeiro até ontem, quinta-feira, foram emplacadas 72.818 unidades, quase 10 mil carros a mais que o Chevrolet Onix (62.876).

Mas na Bahia é diferente. O modelo da Chevrolet foi o automóvel mais licenciado no mesmo período (2.771). A surpresa vem na segunda posição, que é de um Hyundai. Mas não é o HB20, e sim o Creta. O SUV totalizou 2.436 emplacamentos no estado.

Dessa forma, além de desbancar o HB20 (1.594), o Creta é o líder entre os SUVs no mercado estadual, na frente do Chevrolet Tracker (2.066) e Toyota Corolla Cross (1.746).

Atualmente, o Creta é sempre oferecido com transmissão automática e em duas carrocerias: a de primeira geração, que chegou ao mercado no final de 2016, e a segunda, que foi lançada em setembro do ano passado.

A opção mais barata é a Action, que utiliza a mesma base do veículo lançado em 2016 e tem motor 1.6 litro (130 cv). Custa R$ 110.990, ou seja, a versão mais acessível do Creta é mais cara que o Onix topo de linha (R$ 108.730).

As outras cinco opções são montadas na carroceria de segunda geração, e custam a partir de R$ 122.290, preço da Comfort com motor 1 litro turbo. Para reforçar o portfólio, a Hyundai apresentou neste ano uma configuração inédita, a N Line.

Essa versão, que custa R$ 161.390, mantém o motor turbo, mas agrega adereços esportivos ao SUV. Na dianteira, a grade foi escurecida e o para-choques modificado. Por dentro, detalhes escurecidos, contrastando com costuras vermelhas. Para os pedais, um desenho esportivo e aplicação de metal.

O propulsor conta com injeção direta de combustível e rende 120 cv potência e 17,5 kgfm de torque, não foi alterado em relação às demais versões. A transmissão tem seis velocidades e conta com a possibilidade de trocas manuais pela alavanca ou por paddle shifters instalados no volante.

Mas houve ajustes na suspensão, que ganhou uma calibração exclusiva, para ficar mais firme, e na assistência da direção, que é elétrica, e foi alterada para ficar mais direta.

Como nas outras versões dessa nova geração, o Creta evoluiu na dirigibilidade, principalmente em velocidades mais altas. É nesse momento que o novo sistema de freios, com discos na traseira, mostra seu valor. A frenagem é gradual, sem que o veículo puxe para os lados.

Conforto e tecnologia

O sistema que refrigera o banco do motorista foi mantido, o que é bem-vindo por aqui, e o SUV agora é conectado. Graças à instalação de um chip de dados ele pode ser comandado via aplicativo para smartphone. Assim, é possível ligar o Creta remotamente e climatizar a cabine.

O sistema ainda monitora outros itens, como a autonomia do tanque ou qual a velocidade máxima que o veículo atingiu a cada dia.

Nessa versão, estão presente alguns equipamentos extras de segurança, como sistema de frenagem autônomo, que chega a parar o veículo para não bater em outro carro ou atropelar um pedestres. Há ainda um assistente de permanência em faixa, que avisa quando o veículo ultrapassa o limite das pinturas no asfalto e câmeras para monitoramento de ponto cego.

Nessa versão, o interior é escuro e tem contrastes vermelhos O teto solar panôramico é de série nessa versão A tela da central multimídia tem 10,25 polegadas A manopla do câmbio tem acabamento exclusivo O banco do motorista conta com refrigeração O porta-malas tem capacidade para 422 litros e o para-choques foi redesenhado

As câmeras, que ficam abaixo dos retrovisores externos, projetam as imagens do lado que a seta foi ligada no centro do quadro de instrumentos. Esse recurso mostra se há algo no ponto cego, permitindo manobras mais seguras nas mudanças de faixa.

Há ainda uma câmera na grade frontal e outra na traseira do carro. Elas formam uma visão de 360 graus, que é exibida nas manobras de estacionamento. Outro destaque é o freio de estacionamento, que ganhou acionamento elétrico.

Produzido em Piracicaba, no interior de São Paulo, o Creta é o mesmo vendido em outros estados. Tem atrativos como espaço interno, tecnologias e cinco anos de garantia. Por que aqui vende mais? Pelo que apurei é mérito da rede de concessionárias, que tem conseguido mostrar ao baiano o valor desses atributos.

Significado do N

A marca N foi criada em 2015 para batizar os Hyundai preparados para renderem mais, e a variante N Line tem apenas o apelo estético esportivo.

O “N” vem do formato das chicanes e curvas dos autódromos. Mas também é uma homenagem a Namyang, cidade na Coreia do Sul onde fica o centro de Pesquisa e Desenvolvimento da Hyundai, e a Nürburgring, icônico circuito na Alemanha onde são testados os veículos N.