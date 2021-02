Cria da Toca, Ruan Nascimento comemora primeiro gol profissional

O primeiro gol da carreira profissional foi de letra. Ruan Nascimento esbanjou categoria ao anotar o terceiro tento do Vitória diante do Unirb na estreia do Campeonato Baiano.

Seguramente o jogo disputado no estádio Carneirão, em Alagoinhas, na noite desta quarta-feira (17), ficará guardado na memória do atacante de apenas 19 anos, mas não exatamente do jeito que ele gostaria.

O gol marcado por Ruan Nascimento aos 39 minutos do segundo tempo seria o do triunfo rubro-negro se Dú Paraíba não tivesse igualado o placar pouco depois, aos 47, definindo o empate em 3x3 na primeira rodada do estadual.

O jogador revelado na Toca do Leão começou no banco de reservas, mostrou serviço ao ser chamado pelo técnico Rodrigo Chagas, mas não pôde comemorar como gostaria após o apito final.

“Muito feliz com meu primeiro gol como profissional. A gente deu um vacilo ali, tomamos um gol, mas vamos trabalhar, pois no sábado temos um jogo difícil. Temos que sair com a vitória e ver o que temos para melhorar”, afirmou Ruan Nascimento.

O Vitória volta a campo no sábado (20), às 16h, no Barradão, quando recebe o Vitória da Conquista, em jogo válido pela segunda rodada do estadual. Em casa, os pratas da casa querem chamar a atenção outra vez. Diante do Unirb, outros jogadores revelados nas categorias de base do rubro-negro encontraram o caminho do gol.

O centroavante Samuel foi o primeiro a colocar a bola na rede, aos 25 minutos do 1º tempo. Foi o segundo gol dele com a camisa do time principal do Vitória. O atacante de 20 anos marcou pela primeira vez no triunfo por 1x0 contra o Brasil de Pelotas, no último dia 29, na rodada final da Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de Samuel e antes de Ruan Nascimento foi a vez de David festejar o primeiro gol na partida de estreia como jogador profissional. O camisa 7 marcou aos 10 minutos do segundo tempo.