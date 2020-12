Criado na pandemia, Duo PifPaf estreia show no Teatro Gamboa

Do encontro de melodias do pífano com levadas do pandeiro nasce o Duo PifPaf, projeto criado em agosto de 2020 pelo percussionista uruguaio Marcel Moron e pelo flautista baiano Tito Fukunaga. O show de estreia da dupla acontece nesta quinta-feira (10), às 19h, no Teatro Gamboa, com transmissão online e ingresso a R$ 20 | R$ 10. O evento terá participação de Gil Meireles, Dani Nátali e Leo Cappi.

O projeto surgiu no contexto da pandemia e do consequente distanciamento social, que levou os músicos a se reinventarem encontrando, como uma das formas de atuação, a produção e compartilhamento de vídeos na internet. A partir da primeira parceria virtual de Tito e Marcel, outras composições foram criadas para dar corpo e identidade ao trabalho.

O repertório reúne ritmos e melodias tradicionais do Brasil, do Uruguai e de outros países latinos que se fundem a influências contemporâneas. Samba, baião, xote, maracatu, salsa e cumbia se misturam com o rock, o funk e o ragga no repertório essencialmente autoral. O show também abre espaço para releituras de compositores como Gilberto Gil e Luiz Gonzaga.

Serviço

O quê: Show online Duo PifPaf - Chegando Agora + bate-papo com os artistas

Onde: Teatro Gamboa

Quando: Quinta-feira 10/12, 19hs

Quanto: R$ 20 | R$ 10

Link para compra de ingressos: Aqui