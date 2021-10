Criador de Round 6 rebate crítica de LeBron: 'Viu Space Jam 2?'

O criador de Round 6, Hwang Dong-hyuk, não parece ter aceitado muito bem as críticas de LeBron James sobre o final da série da Netflix. O diretor sul-coreano rebateu os comentários do astro do basquete, e aproveitou para alfinetar a recente investida do jogador no cinema, com o filme Space Jam: Um Novo Legado.

"Você assistiu Space Jam 2? LeBron James é um cara legal e pode dizer o que quiser. Eu respeito isso. Fico grato que ele tenha assistido à série toda, mas eu não mudaria o meu final. Se ele tem um final melhor, talvez possa criar sua própria sequência de Round 6", disse Dong-hyuk.

O diretor ainda falou que talvez "assista aos próximos projetos de LeBron no cinema, e mande uma mensagem para ele dizendo que 'gostou de tudo, menos do final'.

O comentário de LeBron James sobre Round 6 aconteceu durante uma entrevista coletiva do Los Angeles Lakers, ao lado de Anthony Davis. [Atenção: spoilers abaixo]

LeBron and AD discuss their thoughts on Squid Game and I briefly lose my professionalism pic.twitter.com/HWP1tHi8oK — Kyle Goon (@kylegoon) October 13, 2021

"Você terminou? Você viu? Eu não gostei do final. Eu sei que é uma deixa para segunda temporada, mas, tipo, entra na p*rra do avião e vai ver sua filha, cara. O que você está fazendo?", falou LeBron, e Davis pareceu concordar.