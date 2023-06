Criador do 'Carros de baiano' viu assassino e conseguiu dar pista à polícia

Diego Henrique, administrador da página "Carros de baiano", balbuciou a um policial militar o nome de quem acreditava ser o autor do ataque que o matou nesta sexta-feira (2). As informações são do site Metrópoles.

A delegada Nilze Baptista Scapulatiello, que investiga o crime, revelou que o Diego foi colocado na ambulância ainda consciente e tentou descrever o homem que efetuou os disparos.

“Ele deu um pré-nome, disse que achava que era uma pessoa. Ele balbuciou algumas palavras”, afirmou Nilze.

O influenciador foi morto em São Paulo enquanto saía da casa da namorada. Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que um carro da marca Volkswagen se aproxima, um homem abre a porta do passageiro e atira várias vezes.

Através das imagens de outras câmeras, as investigações já conseguiram visualizar o suspeito, que aparece de boné e camisa verde.

“Ele aparece de boné e camisa verde. Mas ninguém da família reconheceu”, disse Nilze. A delegada afirma que não descarta a possibilidade de que o ataque contra Diego tenha sido provocado em razão dos posts na página “Carros de baiano”.

“São várias linhas de investigação. Ainda não se sabe se foi um crime passional, patrimonial ou se foi em razão desse tipo de página que ele mantinha, em que ficava ridicularizando as pessoas. Era um conteúdo muito pejorativo, um preconceito idiota. Você vê os comentários? Tem várias pessoas fazendo ameaças de morte.”

Segundo a delegada, ele levava uma “vida boêmia” e tinha um “negócio com apartamentos”. As linhas também são investigadas pela polícia, além de um suposto esquema de rifas.