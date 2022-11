Criadores de '1899' negam acusação de plágio: 'Não conhecemos a artista'

Um dia depois de serem acusados de plágio pela quadrinista brasileira Mary Cagnin, os criadores da série "1899" se pronunciaram nas redes sociais, negando que tenham copiado o trabalho dela. Baran bo Odar e Jantje Friese são os principais nomes por trás da série, além de serem criadores também do sucesso "Dark". Ambos os seriados são da Netflix.

A quadrinista brasileira usou o Twitter para compartilhar simmilaridades que encontrou entre a série e sua HQ, "Black Science", publicada em 2016 e disponibilizada de graça por ela na internet.

"Já chorei horrores. Meu sonho sempre foi ser reconhecida pelo meu trabalho nacionalmente e internacionalmente. E ver uma coisa dessas acontecendo realmente parte meu coração. Sabemos que no Brasil temos poucas oportunidades para mostrar nosso trabalho e ser reconhecido por ele", escreveu.

No Instagram, Friese disse não conhecer o trabalho da brasileira e negou a fraude. "Não posto nada há anos porque, francamento, acho que as redes sociais se tornaram tóxicas. As últimas 24 horas provaram isso novamente", disse. "Para contextualizar: uma artista brasileira alegou que roubamos sua história em quadrinhos. Para deixar claro: nós não roubamos! Até ontem nem sabíamos da existência dessa história em quadrinhos. Ao longo de dois anos, colocamos dor, suor e exaustão na criação de 1899. Esta é uma ideia original e não baseada em nenhum material de origem", disse ela.

A produtora e roteirista diz que desde que a denúncia foi feita eles têm recebido mensagens ofensivas e finalizou afirmando que a brasileira está tentando divulgar o trabalho dessa maneira.

"Alguém grita lobo e todos pulam sobre ele, nem mesmo verificando se as afirmações fazem algum sentido. Claro que isso deveria ser um esquema para vender mais de suas histórias em quadrinhos: boa jogada", finalizou.

Já Baran afirmou que eles entraram em contato com a brasileira, sem dar mais detalhes. "Infelizmente não conhecemos a artista, nem o trabalho dela, nem a HQ. Nunca roubaríamos de outros artistas, já que nós mesmos somos artistas. Também entramos em contato com ela e esperamos que ela retire essas acusações", escreveu. "A internet se tornou um lugar esquisito. Mais amor e menos ódio", acrescentou.