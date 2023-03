Criança de 1 ano morre afogada em poço de criação de peixes na Bahia

Uma criança de um ano foi vítima e afogamento em um poço de criação de peixes no município de Itabela, no sul da Bahia. O caso aconteceu no último domingo (12).

A vítima foi identificada como Yuri Esley Jesus Santos, segundo confirmou a Polícia Civil. As testemunhas já foram ouvidas na unidade policial.

De acordo com o g1, o afogamento aconteceu na casa de uma vizinha da tia do menino, enquanto a mãe trabalhava.

A criança teria passado por baixo da proteção de segurança que isolava o poço, e caiu no local. Os médicos tentaram reanimar a criança, mas não conseguiram.

O plantão da 23ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior expediu as guias de perícia e remoção do corpo.