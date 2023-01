Criança de 11 anos tem aliança presa ao dedo e é socorrido por bombeiros

Um menino de 11 anos ficou com uma aliança presa ao dedo médio e precisou ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros. O caso aconteceu nesta segunda-feira (2), em Alagoinhas, no nordeste da Bahia.

Para o procedimento os militares utilizaram uma micro retífica. Para manter a calma do menino, os bombeiros conversaram com ele e explicaram o que estava sendo realizado. O pai da criança acompanhou toda ação.

Após a retirada do acessório o menino e pai seguram com algumas recomendações dos bombeiros. "Caso perceba que o anel esteja apertado é importante que seja retirado o quando antes, se a mão ou os dedos sofrerem algum trauma o acessório também deve ser removido. Dessa forma incidentes como esse pode ser evitado".