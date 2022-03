Criança de 4 anos é encontrada morta dentro de casa em Jacobina

Um menino de 4 anos foi encontrado morto dentro da casa onde morava, em Jacobina, no norte da Bahia. Ele foi encontrado desacordado pelo irmão mais velho.

Uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) chegou a prestar socorro à criança, mas ela morreu no local. O caso aconteceu na Travessa Deodoro da Fonseca, no centro da cidade, por volta das 15h30.

Segundo informações da Polícia Militar, policiais da 24 CIPM estiveram no local e a mãe da criança, em estado de choque, foi atendida e levada pelo Samu para o Hospital Municipal Antônio Teixeira Sobrinho.

O Departamento de Polícia Técnica (DPT) foi acionado para remoção do corpo e realização da perícia. O caso está sendo investigado pela Delegacia de Jacobina.