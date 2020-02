Criança de 5 anos é morta e mãe baleada em ataque a carro dirigido por pai de santo

Uma criança de 5 anos morreu e a mãe dela está internada no Hospital Geral de Camaçari (HGC) depois que o carro que elas estavam foi atingido por tiros na noite desta quarta-feira (19) em Camaçari, Região Metropolitana de Salvador (RMS). Os criminosos estavam em outro veículo - todos encapuzados - e atiraram em direção ao motorista, um pai de santo, que saiu ileso ao ataque.

A pequena Maria Eduarda Cena Fernandes foi atingida no olho e chegou morta ao HGC. Já a mãe dela, Brena Horrana Rosa de Cena, baleada na face e no abdômen, segue internada na mesma unidade e não há informações sobre o estado de saúde dela. O motorista do carro, identificado apenas como Diego, também foi levado à unidade médica porque estava em estado de choque.

O crime aconteceu pouco depois das 20h30, no Parque das Mangabas. A mãe de Brena, Vera Lúcia Rosa de Cena contou à polícia que os bandidos estavam dentro de um carro que foi colocado à frente do veículo ocupado pelas vítimas. Os criminosos efeturam os disparos em direção ao pai de santo, que se abaixou logo em seguida, saindo ileso. No entanto, mãe e filha foram baleadas.

Moradores contaram que os criminosos já estavam no local hora antes do crime. "Vi quando o carro preto passou várias vezes, para cima e para baixo, por voltada das 19h. Depois parou a poucos metros do terreiro. Quando as vítimas e o pai-de-santo entraram no carro, eles saíram e atiraram", contou uma moradora que preferiu não revelar o nome.

O caso foi registrado no Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP).

A delegada Maria Teresa da Delegacia de Homicídios (DH-RMS) disse ao CORREIO que as investigações estão em curso, que ao tudo indica o alvo não era mãe e filha e que equipes estão na rua atrás de pistas sobre os criminosos. A motivação ainda é desconhecida.