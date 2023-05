Criança de 5 anos é morta em tiroteio em Fortaleza

Uma criança de 5 anos foi morta durante tiroteio no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza. O caso ocorreu na noite desse sábado, 6. Na ocasião, um adolescente de 12 anos e um jovem de 23 ficaram feridos. Suspeitos efetuaram disparos e lesionaram as vítimas que se encontravam em uma via pública do local.

Conforme informações da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS), equipes da Polícia Civil do Estado do Ceará (PC-CE) e da Polícia Militar do Ceará (PMCE) foram acionadas para a ocorrência de homicídio e dupla lesão corporal a bala.

As vítimas, um jovem de 23 anos - que seria o alvo dos criminosos -, um adolescente de 12 anos e uma menina de 5, foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

A criança não resistiu aos ferimentos e o óbito foi constatado na unidade hospitalar. Em nota, a SSPDS informa que o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) segue à frente das diligências visando elucidar o caso, bem como identificar e capturar os suspeitos de praticarem o crime.

Morte de criança em Fortaleza: denúncias

A SSPDS reforça que a população pode contribuir com as investigações repassando informações, com sigilo e anonimato garantidos.