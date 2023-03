Criança de 6 anos é estuprada por colega em escola de Candeias

Uma criança de apenas 6 anos foi vítima de violência sexual dentro de uma escola municipal na cidade de Candeias, na Região Metropolitana de Salvador (RMS). O autor do estupro teria sido um adolescente de 12 anos, aluno do Colégio Municipal Tércia Borges, assim como a vítima. O caso foi registrado pela mãe da criança na quarta-feira (15).

A menina passou por exames no Instituto Médico Legal (IML) e encaminhada ao Hospital Geral do Estado (HGE), em Salvador, onde passou por cirurgia de reconstituição do órgão sexual.

O caso é investigado pela 20ª Delegacia Territorial de Candeias. "Os desdobramentos da investigação não estão sendo divulgados, considerando o segredo de justiça determinado para crimes contra a dignidade sexual e de proteção de crianças e adolescentes previsto no ECA", disse a Polícia Civil em nota.

Ao G1, a Secretaria de Educação do Município confirmou ter tomado conhecimento do ocorrido e disse ter prestado apoio à família.