Criança de 9 anos e adolescente de 16 são mortos a tiros em Ipiaú

Um garoto de 9 anos e um adolescente de 16 anos foram mortos a tiros na manhã desta sexta-feira (19) na cidade de Gandu, no interior da Bahia. O garoto Lucas de Jesus da Conceição chegou a ser socorrido para um hospital local, segundo informações da Polícia Militar, mas não resistiu aos ferimentos. Já o jovem Adriel da Silva dos Santos morreu no local.

Segundo investigações preliminares da Polícia Civil, os bandidos chegaram de moto procurando por um homem com quem tinham uma disputa ligada ao tráfico de drogas. O alvo conseguiu fugir. Como represália, os bandidos então atacaram Lucas e Adriel, que estavam no local, no bairro Beira Rio.

PMs da 60ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM/Gandu) foram chamados por volta das 11h. A criança já tinha sido socorrida por populares e o adolescente já estava sem vida. Os policiais fizeram buscas na região buscando pelos suspeitos, mas ninguém foi preso.

O caso é investigado pela delegacia de Gandu.