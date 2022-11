Criança de cinco anos morre após ser baleada durante culto em igreja no Ceará

Um menino de cinco anos de idade morreu após ser baleado durante um culto em Crateús, no Ceará. O caso foi registrado na noite do sábado (12). A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) confirmou o falecimento da criança.

A vítima estava em um culto com familiares quando criminosos armados chegaram no local e atiraram contra pessoas em um outro evento, uma festa que acontecia em um imóvel ao lado. No entanto, a criança foi atingida.

As investigações estão a cargo da Polícia Civil do Ceará, por meio da Delegacia de Crateús. Uma motocicleta usada na ação foi apreendida.

O POVO apurou que os tiros aconteceram no assentamento de São José e que o menino, identificado apenas como Pedro, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos.