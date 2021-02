Criança de um ano é sequestrada após bandidos renderem pai em mercado de Lauro de Freitas

Um pai, que foi ao mercado Maxxi Ideal, em Lauro de Freitas, para sacar dinheiro no caixa 24 horas viu uma saída comum se transformar em desespero. Ao chegar ao mercado, ele foi rendido, às 19h30 de quarta-feira (17), por dois bandidos que o abordaram no caixa eletrônico, o assaltaram e levaram seu carro e sua filha, de um ano, que estava com ele, segundo informações da Policia Civil.

De acordo com testemunhas, a ação durou segundos e só foi possível ver o pai, que prontamente registrou o fato na 27° Delegacia Territorial, em Itinga, responsável pelas primeiras buscas da criança. Os criminosos chegaram até a exigir uma quantia não informada pela polícia em troca da libertação da vítima, mas decidiram deixá-la na Estrada da Cascalheira, em Camaçari, onde, por volta das 6h30 desta quinta-feira (18), o bebê foi encontrado por trabalhadores que passavam pelo local.

Bandidos abordaram pai e levaram a criança em questão de segundos (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Noite de angústia

A localização da criança na manhã desta quinta não poupou os pais de uma noite de angústia e desespero por conta do paradeiro da filha. A reportagem conversou com familiares sobre o caso. Um primo, que não se identificou, afirmou que pai e mãe ainda estavam muito abalados. "Estou com eles aqui. Não querem falar sobre o assunto, estão sem cabeça para isso", informou.

Ambulantes do Maxxi Ideal descreveram como o crime ocorreu. Todos não quiseram revelar a identidade porque temem represálias. "Era umas 19h30, foi muito rápido, nem chega a meio minuto a movimentação. Eu percebi por causa do povo correndo, se afastando da situação. Consegui ver dois bandidos, não sei se tinha mais. Eles entraram no carro e saíram rápido", relatou um vendedor.

Ambulantes viram ação de bandidos durante o sequestro (Foto: Nara Gentil/CORREIO)

Outra ambulante, que também presenciou a cena, afirmou que viu o pai do lado de um homem, mas não chegou a ver tudo porque tentou se proteger. "Vi a hora que eles estavam voltando, mas me saí logo. Duas semanas atrás, teve tiro aqui e uma pessoa foi baleada. Então, a gente tenta logo se proteger. Esse lugar, infelizmente, já tá visado pelos bandidos daqui, não tem segurança", disse.

Estacionamento exposto

Após ouvir os relatos de ambulantes que afirmaram que o Maxxi já tem sido alvo de bandidos nos últimos tempos, a reportagem do CORREIO procurou a gerência do estabelecimento para falar sobre o caso e saber se é possível que a segurança do local seja reforçada para evitar esse tipo de ocorrência. No entanto, o Maxxi não quis se posicionar sobre o caso ou responder as questões e afirmou que toda declaração da empresa será dada através da Justiça, com o intuito de contribuir para a investigação do caso.

De acordo com a Polícia Civil, a ocorrência, bem como os seus autores, está sendo investigada pelo Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco).

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro