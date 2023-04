Criança é baleada na Saramandaia, e família fecha avenida em protesto

Moradores e familiares de uma criança de 6 anos, que foi baleada na tarde de sexta (21), no bairro da Saramandaia, em Salvador, fizeram um protesto na Avenida ACM neste sábado (22)

Eles criticaram a ação da Polícia Militar em uma operação contra o tráfico no bairro. Na manifestação, eles pediram paz e justiça para criança, que está internada no Hospital Geral do Estado (HGE).

Em conversa com a TV Bahia, o pai do menino, identificado como Douglas Silva, informou que o garoto estava brincando quando policiais da 1ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM) chegaram atirando, sem dar tempo para os moradores correrem. Atingido por um dos disparos, o garoto foi socorrido pelo avô e pelos agentes em uma viatura até o HGE.

O protesto, que teve pneus queimados espalhados na via, gerou um extenso congestionamento no sentido Rótula do Abacaxi, e alcançando também a região da Rodoviária.

De acordo com a Polícia Militar, os agentes entraram no bairro e avistaram a presença de dois homens em uma motocicleta, que estavam armados e prontos para atirar na guarnição. Ainda na nota, a corporação informou que não revidaram, segundo eles, à "injusta agressão", principalmente porque havia pessoas no local.

Já a Polícia Civil, também por nota, informou que a 1ª CIPM prestou uma ocorrência na Delegacia Especializada de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente (Dercca).